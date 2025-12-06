Το Πακιστάν και το Αφγανιστάν αντάλλαξαν πυρά σε παραμεθόρια περιοχή αργά το βράδυ της Παρασκευής (5/12), σύμφωνα με αξιωματούχους και των δύο χωρών, οι σχέσεις των οποίων διανύουν μια περίοδο έντασης, με επαναλαμβανόμενες συγκρούσεις τις τελευταίες εβδομάδες.

Αλληλοκατηγορίες για το περιστατικό

Από την ανταλλαγή πυρών δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή καταστροφές, ενώ οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορήθηκαν για το περιστατικό, το οποίο παραβιάζει την εύθραυστη κατάπαυση του πυρός που ισχύει τους τελευταίους δύο μήνες. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Καμπούλ και Ισλαμαμπάντ με στόχο την αποκλιμάκωση των εντάσεων στα σύνορα και τη διατήρηση της εκεχειρίας διακόπηκαν τον Νοέμβριο, αλλά η εκεχειρία — που μεσολάβησε το Κατάρ τον Οκτώβριο — έχει σε μεγάλο βαθμό διατηρηθεί.

Η ανταλλαγή πυρών έλαβε χώρα μία ημέρα μετά την ανακοίνωση του Πακιστάν ότι θα επιτρέψει στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών να στείλει ανθρωπιστική βοήθεια στο Αφγανιστάν μέσω των συνοριακών διαβάσεων Τσαμάν και Τορχάμ, οι οποίες παρέμεναν κλειστές για σχεδόν δύο μήνες λόγω της κλιμάκωσης των εντάσεων.

Τι λένε αξιωματούχοι από το Πακιστάν και το Αφγανιστάν

Ο αξιωματικός της πακιστανικής αστυνομίας, Μοχάμεντ Σαντίκ ισχυρίστηκε ότι οι πυροβολισμοί ξεκίνησαν από την αφγανική πλευρά και ότι οι πακιστανικές δυνάμεις ανταπέδωσαν τα πυρά κοντά στο συνοριακό πέρασμα Τσαμάν, μια σημαντική διαδρομή διέλευσης.

Στην Καμπούλ, ο εκπρόσωπος της αφγανικής κυβέρνησης των Ταλιμπάν, Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ, κατηγόρησε το Πακιστάν ότι ξεκίνησε την ανταλλαγή πυροβολισμών.

«Δυστυχώς, απόψε, η πακιστανική πλευρά εξαπέλυσε για άλλη μια φορά επιθέσεις εναντίον του Αφγανιστάν στην περιοχή Σπιν Μπολντάκ της Κανταχάρ, αναγκάζοντας τις δυνάμεις του Ισλαμικού Εμιράτου να ανταποκριθούν», έγραψε ο Μουτζαχίντ σε ανάρτησή του στο X. Οι Ταλιμπάν που κυβερνούν το Αφγανιστάν αναφέρονται στη διοίκησή τους ως Ισλαμικό Εμιράτο. Το Πακιστάν χρησιμοποίησε «βαρύ και ελαφρύ πυροβολικό» και βλήματα όλμων έπληξαν σπίτια, υποστήριξε. «Οι συγκρούσεις σταμάτησαν, οι δύο πλευρές δέχτηκαν να βάλουν τέλος», πρόσθεσε.

Άκουγαν για δυο ώρες την ανταλλαγή πυρών

Κάτοικοι της περιοχής από την αφγανική πλευρά, με τους οποίους επικοινώνησε το Γαλλικό Πρακτορείο, είπαν ότι η ανταλλαγή πυρών ξεκίνησε γύρω στις 22.30 τοπική ώρα και κράτησε περίπου δύο ώρες. Ένας ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκεται στην πακιστανική πλευρά, στο Σαμάν, άκουσε πυρά και εκρήξεις.

Ο Άλι Μοχάμεντ Χάκμαλ, ο επικεφαλής της υπηρεσίες Πληροφοριών της Κανταχάρ, κατηγόρησε και αυτός το γειτονικό Πακιστάν για την έναρξη των εχθροπραξιών, ανακοινώνοντας αργότερα ότι τερματίστηκαν.

Ο Αμπιδούλαχ Φαρούκι, εκπρόσωπος της αφγανικής συνοριακής αστυνομίας, υποστήριξε ότι οι πακιστανικές δυνάμεις έριξαν πρώτες μια χειροβομβίδα στην περιοχή των συνόρων Σπιν Μπολντάκ στην αφγανική πλευρά, προκαλώντας αντίδραση και προσέθεσε ότι το Αφγανιστάν παραμένει προσηλωμένο στην κατάπαυση του πυρός

Ο Μοσαράφ Ζαϊντί, εκπρόσωπος του Πακιστανού πρωθυπουργού Σεμπάζ Σαρίφ, ανέφερε σε ανάρτησή του στο X ότι νωρίτερα το βράδυ, το «αφγανικό καθεστώς των Ταλιμπάν προέβη σε απρόκλητους πυροβολισμούς κατά μήκος των συνόρων του Τσαμάν». Πρόσθεσε ότι οι πακιστανικές δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή και δεσμευμένες να διασφαλίσουν την εδαφική ακεραιότητα της χώρας και την ασφάλεια των πολιτών της.

Πότε κορυφώθηκε η ένταση μεταξύ των δυο χωρών

Οι εντάσεις κορυφώθηκαν μετά τις θανατηφόρες συγκρούσεις στα σύνορα τον Οκτώβριο που στοίχισαν τη ζωή σε δεκάδες στρατιώτες, πολίτες και μαχητές και τραυμάτισαν εκατοντάδες άλλους και από τις δύο πλευρές. Η βία ξέσπασε μετά τις εκρήξεις στην Καμπούλ, την πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, στις 9 Οκτωβρίου, για τις οποίες η κυβέρνηση των Ταλιμπάν κατηγόρησε το Πακιστάν και ορκίστηκε να εκδικηθεί.

Οι συγκρούσεις ήταν οι χειρότερες μεταξύ των γειτόνων τα τελευταία χρόνια. Η κατάπαυση του πυρός με τη μεσολάβηση του Κατάρ απαλύνει κάπως τις εντάσεις, αλλά οι επακόλουθες ειρηνευτικές συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη δεν κατέληξαν σε συμφωνία.

Αν και συμφωνήθηκε κατάπαυση του πυρός, με τη μεσολάβηση του Κατάρ και της Τουρκίας, τα σύνορα παραμένουν κλειστά από τις 12 Οκτωβρίου και συχνά γίνονται ανταλλαγές πυρών. Στις 25 Νοεμβρίου η Καμπούλ κατηγόρησε το Πακιστάν για βομβαρδισμούς από τους οποίους σκοτώθηκαν 10 άνθρωποι, οι εννέα εκ των οποίων ήταν παιδιά. Το Ισλαμαμπάντ διέψευσε αυτήν την πληροφορία.

Με πληροφορίες από Reuters, AFP, AP