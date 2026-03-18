Σε μια εξέλιξη που μπορεί να αποτελέσει το μεγαλύτερο πλήγμα στο ηθικό του αμερικανικού Ναυτικού εδώ και δεκαετίες, το USS Gerald R. Ford κατευθύνεται προς τη βάση της Σούδας στην Κρήτη. Επισήμως, το πλοίο χρειάζεται επισκευές μετά από μια πυρκαγιά στο κεντρικό πλυντήριο του πλοίου στις 12 Μαρτίου. Ανεπισήμως, η έρευνα έχει πάρει μια «σκοτεινή» τροπή.

Σύμφωνα με πληροφορίες η ηγεσία του Ναυτικού των ΗΠΑ εξετάζει σοβαρά την πιθανότητα η φωτιά να τέθηκε σκόπιμα από μέλη του πληρώματος. Ο στόχος; Να αναγκαστεί το πλοίο να αποσυρθεί από τη ζώνη των επιχειρήσεων και να επιστρέψει στο λιμάνι.

Σύμφωνα με αξιωματούχους του αμερικανικού στρατού και μαρτυρίες μελών του πληρώματος, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο κεντρικό πλυντήριο του πλοίου, πιθανότατα σε αεραγωγό στεγνωτηρίου, και στη συνέχεια επεκτάθηκε μέσω του συστήματος αεραγωγών σε διαφορετικά τμήματα. Δημοσίευμα των New York Times ανέφερε ότι η φωτιά διήρκεσε περισσότερες από 30 ώρες και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ναυτών, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους.

Η πυρκαγιά τελικά τέθηκε υπό έλεγχο, αφού οι ναύτες πάλεψαν με τις φλόγες για πάνω από μια μέρα σε πολλά «διαμερίσματα» του αεροπλανοφόρου. Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα των New York Times, περίπου 600 ναύτες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τους χώρους διαμονής τους και να κοιμούνται πρόχειρα, σε τραπέζια ή στο πάτωμα, ενώ η πρόσβαση σε βασικές υποδομές –όπως τα πλυντήρια– κατέστη περιορισμένη ή ανύπαρκτη για αρκετές ημέρες.

Πρόσφατα μάλιστα το USS Gerald R. Ford είχε αντιμετωπίσει πρόβλημα και με τις τουαλέτες.

Το USS Gerald R. Ford βρίσκεται στη θάλασσα από τον Ιούνιο του 2025. Με συνεχείς παρατάσεις και τη μετάβαση από την Καραϊβική απευθείας στη φλεγόμενη Μέση Ανατολή για την επιχείρηση Epic Fury, το πλήρωμα έχει ξεπεράσει κάθε όριο αντοχής. 11 μήνες χωρίς ανάσα, με ιρανικά drones να χτυπούν καθημερινά και Reapers να πέφτουν σαν τις μύγες.

Sure Dan. Fire raged for 30 hours started in ship’s laundry. Near longest deployment since Vietnam. Well within reason to suggest sailors flushed T shirts to blow up the sewage and lit alight lint traps, now have untold R&R in Souda🍹🍻 good for themhttps://t.co/ZnTotQ4mOk — Liam CZA Noble (@liamTheWanderer) March 17, 2026

Η μεταφορά του πλοίου στην Κρήτη είναι το σήμα. Όταν 600 ναύτες μένουν χωρίς κατάλληλο χώρο ύπνου λόγω της φωτιάς, το αξίας 13 δισ. δολαρίων «κάστρο» γίνεται μη λειτουργικό.

Όσο το USS Gerald R. Ford θα βρίσκεται στη Σούδα για επισκευές και ανακρίσεις, η αμερικανική παρουσία στον Περσικό Κόλπο δέχεται ένα σημαντικό πλήγμα. Παρά την παρουσία του USS Abraham Lincoln στην ευρύτερη περιοχή, η απομάκρυνση του Ford δημιουργεί μια κρίσιμη “ρωγμή” στην άμεση αποτρεπτική ισχύ πάνω από τα Στενά του Ορμούζ.

Πρόκειται για μια προσωρινή αποδυνάμωση της αεροπορικής υπεροχής που το Ιράν και οι 31 αυτόνομες διοικήσεις των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) είναι έτοιμες να εκμεταλλευτούν, ποντάροντας στην πίεση που δέχεται το ανθρώπινο δυναμικό του αμερικανικού Ναυτικού.

Με πληροφορίες από defencenet.gr