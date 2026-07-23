Καθώς τα καλοκαίρια στην Ιαπωνία γίνονται όλο και πιο ζεστά, οι εταιρείες αναζητούν πρωτότυπες λύσεις για να βρουν τρόπους, ώστε να μπορέσουν να αντέξουν τις υψηλές θερμοκρασίες.

Αποδεικνύοντας το πόσο καινοτόμοι είναι οι Ιάπωνες, μια εταιρεία δημιούργησε ένα ψυγείο, όχι για τρόφιμα, αλλά για ανθρώπους!

Πρόκειται για ένα θάλαμο ψύξης που μοιάζει με ψυγείο και έχει σχεδιαστεί για να δροσίζει το σώμα. Αναπτύχθηκε από την ιαπωνική εταιρεία κατασκευής ψυκτικών συστημάτων και αυτόματων πωλητών SDRS, ενώ η ιδέα προήλθε από τους αυτόματους πωλητές που βρίσκονται κυριολεκτικά παντού σε όλη την Ιαπωνία.

To Do Hiemon Box, όπως λέγεται το «ανθρώπινο ψυγείο», διατηρεί μια μόνιμη θερμοκρασία 15°C.

Όταν εισέρχεται κανείς στο εσωτερικό του και κάθεται, κρύος αέρας στοχεύει απευθείας το κεφάλι, τον αυχένα, τους ώμους και την πλάτη, προσφέροντας άμεση αίσθηση ανακούφισης τις καυτές ημέρες. Η κατασκευάστρια εταιρεία επισημαίνει ότι ένας άνθρωπος μπορεί να δροσιστεί σε περίπου 5 λεπτά, ενώ η παραμονή για 10 λεπτά συμβάλλει δραστικά στην ανακούφιση των συμπτωμάτων της θερμικής εξάντλησης, μειώνοντας αποτελεσματικά τη θερμοκρασία του σώματος.

Τεχνικά χαρακτηριστικά και ευελιξία

Ο θάλαμος θεωρείται εξαιρετικά χρήσιμος για άτομα που εργάζονται σε επιβαρυμένα και ζεστά περιβάλλοντα, όπως εργοτάξια, εργοστάσια, αποθήκες και χώρους υπαίθριων εκδηλώσεων.

Ο θάλαμος διαθέτει τρεις ρυθμίσεις ροής αέρα και ψύξης, ενώ απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 20 λεπτά παραμονής για λόγους ασφαλείας. Παράλληλα, είναι ιδιαίτερα οικονομικός, καθώς καταναλώνει περίπου το μισό ηλεκτρικό ρεύμα σε σύγκριση με ένα κλασικό κλιματιστικό. Δεν απαιτεί καμία εργασία εγκατάστασης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με την ίδια ευκολία τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους, ενώ είναι τοποθετημένος πάνω σε τροχούς για εύκολη μετακίνηση όπου υπάρχει ανάγκη.

Διαθεσιμότητα και κόστος

Το προϊόν κυκλοφόρησε στην αγορά τον Απρίλιο και έχει ήδη αρχίσει να κάνει την εμφάνισή του σε δημόσιους χώρους. Το κόστος του ανέρχεται στο 1,5 εκατομμύριο γιεν (περίπου 8.055 ευρώ).

Προς το παρόν απευθύνεται κυρίως σε επιχειρήσεις και οργανισμούς και όχι σε οικιακούς χρήστες. Ωστόσο, εάν οι έντονοι καύσωνες συνεχιστούν τα επόμενα καλοκαίρια στην Ιαπωνία, θεωρείται πολύ πιθανό να αρχίσει να διατίθεται σε ακόμα περισσότερους χώρους.