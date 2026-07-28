Σε κατάσταση απόλυτης επιφυλακής παραμένουν οι αρχές στη νοτιοδυτική Γαλλία, δίνοντας μια αδυσώπητη μάχη με το χρόνο για να θέσουν υπό έλεγχο τα καταστροφικά πύρινα μέτωπα πριν την αναμενόμενη νέα άνοδο της θερμοκρασίας. Η φωτιά έχει κάψει έκταση τετραπλάσια από το Παρίσι και έχει αναγκάσει 250.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Με τον υδράργυρο να προβλέπεται ότι θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου από σήμερα Τρίτη 28/07, χιλιάδες πυροσβέστες επιχειρούν αδιάκοπα στο έδαφος, ενώ εναέρια μέσα πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού και επιβραδυντικού υγρού. Στην περιοχή της Ζιρόντ, γύρω από το Μπορντό, βαρέα μηχανήματα έργου δημιουργούν πυρετωδώς αντιπυρικές ζώνες, καθαρίζοντας δέντρα και βλάστηση, προκειμένου να συγκρατήσουν τη φωτιά που πλησίασε σε απόσταση αναπνοής —μόλις 15 χιλιομέτρων— από τα προάστια της πόλης. Στο πλευρό των δυνάμεων πυρόσβεσης βρίσκονται και αγρότες, συνδράμοντας στη μεταφορά νερού με δεξαμενές.

Ανεπανόρθωτο πλήγμα και ανθρωπιστική κρίση

Η καταστροφή έχει λάβει τρομακτικές διαστάσεις, καθώς περισσότεροι από 250.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους εξαιτίας των τεράστιων πυρκαγιών. Οι τοπικές αρχές μεριμνούν για τη στέγαση, τη σίτιση και τη φροντίδα των εκτοπισμένων, με τον Πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, να κάνει λόγο για ανθρώπους «τραυματισμένους» από την πρωτοφανή δοκιμασία, σημειώνοντας ότι πολλοί εξ αυτών «έχουν χάσει τα πάντα».

Για λόγους ασφαλείας, ανεστάλη η λειτουργία παιδικών κατασκηνώσεων και δομών για άτομα με αναπηρία στη Ζιρόντ, ενώ οι αρχές απευθύνουν αυστηρή έκκληση στους πολίτες να αποφύγουν τις μετακινήσεις προς τις πληγείσες περιοχές.

«Μια πυρκαγιά χωρίς προηγούμενο»

Η σφοδρότητα και η συμπεριφορά της πυρκαγιάς έχουν προβληματίσει ιδιαίτερα τους ειδικούς. Ο επικεφαλής της Πυροσβεστικής της Ζιρόντ ενημέρωσε τον Γάλλο Πρόεδρο ότι οι δυνάμεις μάχονται με ένα ακραίο φαινόμενο, εντελώς απρόβλεπτο, το οποίο προκάλεσε ακόμη και θερμικές καταιγίδες, δημιουργώντας νέες, αυτόνομες εστίες.

Από την πλευρά του, ο Εμανουέλ Μακρόν εξήρε την αυτοθυσία των πυροσβεστών, προειδοποιώντας ωστόσο για τη συνέχεια: «Οι τελευταίες 24 ώρες κύλησαν καλά, χάρη στη δουλειά σας. Πιθανότατα, όμως, η αυριανή ημέρα θα είναι πιο δύσκολη από τη σημερινή».

Ο Γάλλος πρόεδρος έκανε λόγο για μια «πρωτοφανή θερινή κρίση», επισημαίνοντας ότι οι ακραίες καιρικές συνθήκες, οι παρατεταμένοι καύσωνες και η ξηρασία έχουν δημιουργήσει εκρηκτικό κοκτέιλ, καθιστώντας το έργο της κατάσβεσης εξαιρετικά δύσκολο.

Ο Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασε την βαθιά του ευγνωμοσύνη προς τις χιλιάδες πυροσβέστες, τους εθελοντές και τα σώματα ασφαλείας που μάχονται μέρα και νύχτα στα πύρινα μέτωπα υπό επικίνδυνες συνθήκες. Παράλληλα, απηύθυνε αυστηρή σύσταση στους πολίτες να επιδεικνύουν τη μέγιστη δυνατή υπευθυνότητα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών, σημειώνοντας ότι η πλειονότητα των πυρκαγιών οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια.

Ο Πρόεδρος της Γαλλίας υπογράμμισε ότι οι γιγαντιαίες αυτές πυρκαγιές αποτελούν άμεση συνέπεια της κλιματικής κρίσης, επισημαίνοντας την ανάγκη για επανασχεδιασμό της στρατηγικής πολιτικής προστασίας της χώρας, με ενίσχυση των μέσων πρόληψης, αύξηση των κονδυλίων για την δασοπροστασία και περαιτέρω ενίσχυση των υποδομών για τα επόμενα χρόνια.

Guardian: Η φύση ως καύσιμη ύλη

Περίπου το 90% των πυρκαγιών προκαλείται από ανθρώπινη δραστηριότητα, η οποία συνήθως αναφλέγει «λεπτά καύσιμα» όπως χόρτα, πευκοβελόνες, απορρίμματα και κλαδιά, όπως επεξηγεί ο Guardian. Oι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν τις τελευταίες ημέρες είναι βέβαιο πως έχουν διευκολύνει σημαντικά την ανάφλεξη. Οι τιμές του δείκτη υγρασίας των «λεπτών καυσίμων» ξεπέρασαν το 96% αυτό το μήνα, ενώ οι όγδοοι πιο βροχεροί χειμώνες που έχουν καταγραφεί στη Γαλλία και την Ισπανία άφησαν πίσω τους άφθονη καύσιμη ύλη έτοιμη να αναφλεγεί.

Πυρκαγιές και στην Ισπανία

Περίπου 12 χώρες έχουν αποστείλει αεροσκάφη, ελικόπτερα, πυροσβέστες και άλλη βοήθεια τόσο στη Γαλλία όσο και στην Ισπανία, η οποία επίσης αντιμετωπίζει πρωτοφανείς πυρκαγιές. Συνολικά, περισσότερα από 350.000 άτομα έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στις δύο χώρες.

Στην Ισπανία, οι πυρκαγιές μαίνονται ανεξέλεγκτα γύρω από τη Μαδρίτη και στην περιοχή της Βαλένθια. Οι αρχές απομάκρυναν 79.000 ανθρώπους, ενώ άλλοι 30.000 παρέμειναν στα σπίτια τους με εντολή των αρχών.

Η έκταση των πυρκαγιών σε Γαλλία και Ισπανία έχει οδηγήσει σε νέες εκκλήσεις για ενίσχυση των μέτρων κατά της κλιματικής αλλαγής. «Αυτό που βιώνουμε δεν είναι μια σειρά από μεμονωμένα περιστατικά. Είναι συνέπεια της κλιματικής κρίσης, που κάνει τις δασικές πυρκαγιές πιο βίαιες και τα κύματα καύσωνα συχνότερα», δήλωσε ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ.

Πυρκαγιά που καίει σε ορεινή αγροτική περιοχή της Άβιλα, δυτικά της Μαδρίτης, έχει γίνει η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί στην Ισπανία, καταστρέφοντας περίπου 500 τετραγωνικά χιλιόμετρα έκτασης, σύμφωνα με την κυβέρνηση. «Δείτε πώς έχει καεί η κοιλάδα. Δείτε τα σπίτια, τους ανθρώπους», είπε ο 48χρονος κηπουρός Νταβίντ Γκονζάλες, ο οποίος μετέφερε προμήθειες στους πυροσβέστες. «Νιώθουμε μεγάλη οργή και αδυναμία. Είναι κάτι απάνθρωπο», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την υπουργό Οικολογίας της Ισπανίας, Σάρα Άαγκεσεν, οι πυρκαγιές έχουν κάψει φέτος 1.530 τετραγωνικά χιλιόμετρα, έκταση εξαπλάσια από εκείνη που είχε καεί το πρώτο εξάμηνο του 2025. Η υπουργός προειδοποίησε ότι νέο κύμα καύσωνα, το τέταρτο της χρονιάς, αναμένεται από την Τρίτη, με τη μετεωρολογική υπηρεσία να προβλέπει θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου.

Πυρκαγιά και στην Ιταλία

Δασική πυρκαγιά που ενισχύθηκε από ισχυρούς ανέμους ξέσπασε την Κυριακή κοντά στο Πεσκίτσι, στην περιφέρεια της Απουλίας, στη νότια Ιταλία. Η φωτιά κατέκαψε πευκοδάση και χαμηλή βλάστηση και οδήγησε στην απομάκρυνση περίπου 300 τουριστών από παραλίες και χώρους κατασκήνωσης.

Η Ακτοφυλακή μετέφερε τους τουρίστες δια θαλάσσης στη γειτονική πόλη Βιέστε, όπου δημιουργήθηκαν προσωρινοί χώροι φιλοξενίας.

Τη Δευτέρα, τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη Canadair και επίγειες δυνάμεις συνέχιζαν τις προσπάθειες κατάσβεσης της πυρκαγιάς, η οποία ξύπνησε μνήμες από τις καταστροφικές φωτιές που είχαν πλήξει την ίδια περιοχή το 2007.

Πηγή: France24, AP, Guardian, Associated Press