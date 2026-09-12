Έμπρακτη ανθρωπιστική στήριξη προς τον Λίβανο παρέχει η Ελλάδα, διαθέτοντας κονδύλιο ύψους 500.000 ευρώ για την ουσιαστική ενίσχυση του Νοσοκομείου «Άγιος Γεώργιος» της Ελληνικής Ορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Βηρυτού, το οποίο αποτελεί βασικό πυλώνα παροχής ιατρικής φροντίδας στην πρωτεύουσα του Λιβάνου.

Την παροχή της απτής ανθρωπιστικής συνδρομής ανακοίνωσε το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με επίσημη ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Η χρηματοδότηση χορηγήθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών μέσω της Hellenic Aid και σε στενή συνεργασία με το γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) στον Λίβανο, στοχεύοντας στην κάλυψη κρίσιμων υγειονομικών αναγκών σε μια περίοδο ιδιαίτερων προκλήσεων για το σύστημα υγείας της χώρας.

Στήριξη στο πρόγραμμα «Life-Saving & Limb-Saving Hospitalization»

Η ελληνική συνεισφορά προορίζεται αποκλειστικά για την ενίσχυση και διεύρυνση του εξειδικευμένου προγράμματος «Life-Saving & Limb-Saving Hospitalization».

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα παρέχει ζωτικής σημασίας νοσοκομειακές υπηρεσίες που αποσκοπούν, στη διάσωση ανθρώπινων ζωών που βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο, στην αποτροπή ακρωτηριασμών, με έμφαση στους πλέον ευάλωτους πολίτες.

Απτή αλληλεγγύη σε μια κρίσιμη περίοδο

Όπως επισημαίνει το Υπουργείο Εξωτερικών, η ελληνική πρωτοβουλία έρχεται να συνδράμει ουσιαστικά το σύστημα υγείας της χώρας, το οποίο δοκιμάζεται σκληρά από τις αυξημένες ανάγκες και τις πιέσεις των τελευταίων ετών.