Αυτοκινητοπομπή ανθρωπιστικής βοήθειας με προορισμό το Κομπάνι στη βόρεια Συρία ανακόπηκε από τις τουρκικές αρχές πριν φτάσει στα σύνορα, παρά τη συμφωνία που ανακοινώθηκε χθες μεταξύ Δαμασκού και Κούρδων της Συρίας.

Το περιστατικό κατήγγειλαν ΜΚΟ και Τουρκάλα βουλευτής που συνοδεύει τη φάλαγγα.

Σύμφωνα με την Ανταλέτ Κάγια, βουλευτή του φιλοκουρδικού κόμματος DEM, τα 25 φορτηγά με νερό, τρόφιμα και κουβέρτες παραμένουν σταθμευμένα σε αυτοκινητόδρομο, ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για να τους επιτραπεί η διέλευση από το συνοριακό πέρασμα Μουρσιτπινάρ, απέναντι από το Κομπάνι.

Οι τουρκικές αρχές υποστηρίζουν ότι η βοήθεια μπορεί να περάσει από άλλο συνοριακό σημείο, 181 χιλιόμετρα μακριά, πρόταση που απορρίπτουν οι διοργανωτές της αποστολής, εκφράζοντας φόβους ότι η βοήθεια δεν θα φτάσει τελικά στην πόλη.

Το Κομπάνι παραμένει περικυκλωμένο από τον συριακό στρατό, με κατοίκους να κάνουν λόγο για σοβαρές ελλείψεις σε τρόφιμα, νερό και ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ το DEM και το CHP έχουν ζητήσει το άνοιγμα του Μουρσιτπινάρ για να αποφευχθεί ανθρωπιστική κρίση.