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Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του 21χρονου Ισλαμιστή Αμπντούλ Μπ., γνωστού στις γερμανικές αρχές από τον ισλαμιστικό χώρο στο Βερολίνο, έχει εξαπολύσει η γερμανική αστυνομία, καθώς θεωρεί ότι είναι ο βασικός ύποπτος της χθεσινοβραδινής επίθεσης σε φεστιβάλ Pride για την Ημέρα της Οδού Christopher η οποία είναι αφιερωμένη στα δικαιώματα της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+, στην πρωτεύουσα της χώρας.

Ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης οδηγούσε ένα λευκό βαν το οποίο κατεύθυνε με ταχύτητα  εναντίον του πλήθους που ήταν συγκεντρωμένο στο κεντρικό πάρκο Tiergarten, προκαλώντας το χάος, με αποτέλεσμα μία γυναίκα να χάσει τη ζωή της και τουλάχιστον 15 άτομα να τραυματιστούν. Το λευκό όχημα αφού χτύπησε αρκετούς ανθρώπους στη συνέχεια προσέκρουσε σε δέντρο, ενώ ο οδηγός του τράπηκε σε φυγή πεζός. Μέχρι τώρα διαφεύγει τη σύλληψη, καθώς απομακρύνθηκε ταχύτατα από το σημείο του αιματηρού συμβάντος.

Σύμφωνα με το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa, ο ύποπτος αφέθηκε ελεύθερος από δομή κράτησης ανηλίκων τον περασμένο Μάιο ενώ έχει ήδη ερευνηθεί το διαμέρισμά του στο Βερολίνο, χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα.

Πριν από λίγο η αστυνομία εξέδωσε κατεπείγουσα ανακοίνωση με τη φωτογραφία του υπόπτου και τα στοιχεία του, ζητώντας τη βοήθεια των πολιτών για τον εντοπισμό του. Ο άνδρας περιγράφεται ως εξής. Αδύνατος, ύψους 1,90μ, με μαύρα μαλλιά και θεωρείται ότι φορούσε μαύρο φούτερ με κουκούλα και λευκό παντελόνι.

«Ποιος έχει γίνει μάρτυρας οτιδήποτε θα μπορούσε να σχετίζεται με το έγκλημα; Ποιος μπορεί να παράσχει πληροφορίες σχετικά με την πιθανή τρέχουσα κατάστασή του; Εάν τον συναντήσετε, παρακαλούμε μην τον πλησιάσετε σε καμία περίπτωση και αποφύγετε την άμεση επαφή. Μπορεί να είναι οπλισμένος και επικίνδυνος! Επικοινωνήστε αμέσως με τον αριθμό έκτακτης ανάγκης της αστυνομίας 110», τονίζεται στην ανακοίνωση της αστυνομίας.

Νωρίτερα εκπρόσωπος της αστυνομίας είχε δηλώσει ότι δεν υπάρχουν έως τώρα πληροφορίες «σχετικά με τα συγκεκριμένα κίνητρά του, την ακριβή ακολουθία των γεγονότων ή τον ρόλο του στην επίθεση».

Το χρονικό του αιματηρού συμβάντος

Όλα ξεκίνησαν χθες (25/7) στις 22:15 (τοπική ώρα) χιλιάδες άτομα γιόρταζαν ακόμη στο κεντρικό πάρκο Tiergarten του Βερολίνου την Ημέρα της Οδού Christopher, η οποία είναι αφιερωμένη στα δικαιώματα της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ και περιλαμβάνει μια από τις μεγαλύτερες εκδηλώσεις του κινήματος Pride στην Ευρώπη, όταν ένα λευκό βαν έπεσε πάνω στο πλήθος, τραυματίζοντας 15 άτομα.

Μία γυναίκα υπέκυψε λίγο αργότερα στα τραύματά της πριν διακομιστεί στο νοσοκομείο. Το αυτοκίνητο προσέκρουσε σε δέντρο και ο οδηγός το εγκατέλειψε και διέφυγε πεζός, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες των γερμανικών ΜΜΕ, κρατούσε αιχμηρό αντικείμενο, πιθανόν μαχαίρι, το οποίο έστρεψε προς το πλήθος.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν μάλιστα στην εφημερίδα BILD ότι είδαν ανθρώπους να φέρουν τραύματα από μαχαίρι.

Μερτς: «Η φρικτή αυτή πράξη θα διαλευκανθεί και ο δράστης θα τιμωρηθεί»

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δεσμεύτηκε ότι «αυτή η φρικτή πράξη θα διαλευκανθεί και ο δράστης θα τιμωρηθεί». Από την πλευρά του δήμαρχος του Βερολίνου, Κάι Βέγκνερ ανέφερε σε ανάρτηση στο X ότι «η πόλη δέχτηκε επίθεση με τον πλέον βάναυσο τρόπο».

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