Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του 21χρονου Ισλαμιστή Αμπντούλ Μπ., γνωστού στις γερμανικές αρχές από τον ισλαμιστικό χώρο στο Βερολίνο, έχει εξαπολύσει η γερμανική αστυνομία, καθώς θεωρεί ότι είναι ο βασικός ύποπτος της χθεσινοβραδινής επίθεσης σε φεστιβάλ Pride για την Ημέρα της Οδού Christopher η οποία είναι αφιερωμένη στα δικαιώματα της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+, στην πρωτεύουσα της χώρας.

Ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης οδηγούσε ένα λευκό βαν το οποίο κατεύθυνε με ταχύτητα εναντίον του πλήθους που ήταν συγκεντρωμένο στο κεντρικό πάρκο Tiergarten, προκαλώντας το χάος, με αποτέλεσμα μία γυναίκα να χάσει τη ζωή της και τουλάχιστον 15 άτομα να τραυματιστούν. Το λευκό όχημα αφού χτύπησε αρκετούς ανθρώπους στη συνέχεια προσέκρουσε σε δέντρο, ενώ ο οδηγός του τράπηκε σε φυγή πεζός. Μέχρι τώρα διαφεύγει τη σύλληψη, καθώς απομακρύνθηκε ταχύτατα από το σημείο του αιματηρού συμβάντος.

🇩🇪 German police have identified the suspect in the Berlin Pride vehicle ramming as 21-year-old Abdul B., who is reportedly known to authorities for Islamist ties. He remains at large. Follow: @europa pic.twitter.com/MrrUKx2V0j — Europa.com (@europa) July 26, 2026

Σύμφωνα με το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa, ο ύποπτος αφέθηκε ελεύθερος από δομή κράτησης ανηλίκων τον περασμένο Μάιο ενώ έχει ήδη ερευνηθεί το διαμέρισμά του στο Βερολίνο, χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα.

Πριν από λίγο η αστυνομία εξέδωσε κατεπείγουσα ανακοίνωση με τη φωτογραφία του υπόπτου και τα στοιχεία του, ζητώντας τη βοήθεια των πολιτών για τον εντοπισμό του. Ο άνδρας περιγράφεται ως εξής. Αδύνατος, ύψους 1,90μ, με μαύρα μαλλιά και θεωρείται ότι φορούσε μαύρο φούτερ με κουκούλα και λευκό παντελόνι.

We finally have a picture… In connection with the attack in the vicinity of Christopher Street Day on 25 July 2026, the police and the Berlin Public Prosecutor’s Office are asking for assistance in the search for a fugitive man. The 21-year-old Abdul B. is alleged to have… https://t.co/tLlg0Suva4 pic.twitter.com/3WS5n28NfU — Brooklyn Penkauskas (@Bcpenkauskas) July 26, 2026

Islamistischer Anschlag auf CSD in Berlin Gibt es schon eine Demo gegen rechts? Wer permanent diejenigen verteufelt, die das Problem benennen kann nicht mehr mit meinem Mitgefühl rechnen Omas und LGBTwhatever hetzen seit Jahren gegen Gegner der Migration pic.twitter.com/tFHoUhh85R — Mixe D (@MixeDKD) July 26, 2026

«Ποιος έχει γίνει μάρτυρας οτιδήποτε θα μπορούσε να σχετίζεται με το έγκλημα; Ποιος μπορεί να παράσχει πληροφορίες σχετικά με την πιθανή τρέχουσα κατάστασή του; Εάν τον συναντήσετε, παρακαλούμε μην τον πλησιάσετε σε καμία περίπτωση και αποφύγετε την άμεση επαφή. Μπορεί να είναι οπλισμένος και επικίνδυνος! Επικοινωνήστε αμέσως με τον αριθμό έκτακτης ανάγκης της αστυνομίας 110», τονίζεται στην ανακοίνωση της αστυνομίας.

4. Update:

Ein mutmaßlicher Tatverdächtiger konnte identifiziert werden. Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich um einen polizeibekannten Mann, der dem islamistischen Spektrum zugerechnet wird. Nach dem Tatverdächtigen soll zeitnah öffentlich gefahndet werden.#b2507 pic.twitter.com/3pTyhTy6An — Polizei Berlin (@polizeiberlin) July 26, 2026

Νωρίτερα εκπρόσωπος της αστυνομίας είχε δηλώσει ότι δεν υπάρχουν έως τώρα πληροφορίες «σχετικά με τα συγκεκριμένα κίνητρά του, την ακριβή ακολουθία των γεγονότων ή τον ρόλο του στην επίθεση».

3. Update:

Nach aktuellem Stand wurden 17 Personen verletzt, darunter eine tote Person und mehrere lebensgefährlich Verletzte. Für Angehörige wurde eine Personenauskunftsstelle unter

📞 030 8485 4460 eingerichtet.

Die Ermittlungen zum Tathergang dauern an.#b2507 pic.twitter.com/qiz2zrZ8HF — Polizei Berlin (@polizeiberlin) July 25, 2026

Το χρονικό του αιματηρού συμβάντος

Όλα ξεκίνησαν χθες (25/7) στις 22:15 (τοπική ώρα) χιλιάδες άτομα γιόρταζαν ακόμη στο κεντρικό πάρκο Tiergarten του Βερολίνου την Ημέρα της Οδού Christopher, η οποία είναι αφιερωμένη στα δικαιώματα της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ και περιλαμβάνει μια από τις μεγαλύτερες εκδηλώσεις του κινήματος Pride στην Ευρώπη, όταν ένα λευκό βαν έπεσε πάνω στο πλήθος, τραυματίζοντας 15 άτομα.

Μία γυναίκα υπέκυψε λίγο αργότερα στα τραύματά της πριν διακομιστεί στο νοσοκομείο. Το αυτοκίνητο προσέκρουσε σε δέντρο και ο οδηγός το εγκατέλειψε και διέφυγε πεζός, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες των γερμανικών ΜΜΕ, κρατούσε αιχμηρό αντικείμενο, πιθανόν μαχαίρι, το οποίο έστρεψε προς το πλήθος.

Al menos un muerto y varios heridos en un atropello múltiple en la fiesta del Orgullo en Berlín

La Policía alemana ha identificado al asesino como “Abdul B.”, de 21 años, vinculado al entorno islamista de Berlín.

¿No decía la comunidad gay que el islam es pro lgbt?… — Maria 🇪🇦🇨🇵 (@Maria_Bastia20) July 26, 2026

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν μάλιστα στην εφημερίδα BILD ότι είδαν ανθρώπους να φέρουν τραύματα από μαχαίρι.

Μερτς: «Η φρικτή αυτή πράξη θα διαλευκανθεί και ο δράστης θα τιμωρηθεί»

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δεσμεύτηκε ότι «αυτή η φρικτή πράξη θα διαλευκανθεί και ο δράστης θα τιμωρηθεί». Από την πλευρά του δήμαρχος του Βερολίνου, Κάι Βέγκνερ ανέφερε σε ανάρτηση στο X ότι «η πόλη δέχτηκε επίθεση με τον πλέον βάναυσο τρόπο».