Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, η ανθρωπότητα παρακολούθησε την παρθενική μάχη πυγμαχίας ανάμεσα σε άνθρωπο και ρομπότ.

Ο γνωστός ινφλουένσερ Φράνκι Λαπένα ανέβηκε στο ρινγκ , προκειμένου να αναμετρηθεί με ένα ανθρωποειδές ύψους 1,80 μ., το οποίο φέρνει ανησυχητικά στον «Εξολοθρευτή»!

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε στο Σαν Φρανσίσκο από την εταιρεία ρομποτικών μονομαχιών REK, η οποία κατηύθυνε τη μηχανή μέσω τηλεχειρισμού. Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες του Λαπένα, η έκβαση της αναμέτρησης δεν ήταν ευνοϊκή για τον ίδιο.

Άνιση μάχη μέσα στο ρινγκ

Όταν ο ινφλουένσερ μπήκε στο ρινγκ εξοπλισμένος με κράνος και προστατευτικά γάντια, ο προπονητής του, έκδηλα ανήσυχος, σχολίασε: «Φοβάμαι για τη σωματική σου ακεραιότητα, φίλε».

Στο ξεκίνημα του γύρου, ο Λαπένα πέτυχε ορισμένα εύστοχα και δυνατά χτυπήματα, αναγκάζοντας το κεφάλι του βαρέος ρομπότ να τιναχτεί πίσω και να χάσει προσωρινά την ισορροπία του. Οι ελπίδες για επικράτηση του ανθρώπου εξανεμίστηκαν γρήγορα, καθώς το ρομπότ πέρασε στην αντεπίθεση με μια σαρωτική αλληλουχία κινήσεων, εκσφενδονίζοντάς τον στην άλλη πλευρά του κλουβιού.

Παρ’ όλα αυτά, αν και η εικόνα του βίντεο παραπλανά, εκπρόσωποι της REK υποστηρίζουν ότι ο Λαπένα αναδείχθηκε τελικά νικητής και μάλιστα πάλεψε με ένα ακόμα μεγαλύτερο ρομπότ αργότερα την ίδια νύχτα.

Από το «Real Steel» στην πραγματικότητα

Ο Cix Liv, διευθύνων σύμβουλος της REK, αποκάλυψε στη Daily Mail ότι οι αναμετρήσεις ανθρώπων με μηχανές δεν περιλαμβάνονταν στα αρχικά σχέδια της εταιρείας. Το κύριο αντικείμενο της επιχείρησης είναι οι μάχες ανάμεσα σε τηλεκατευθυνόμενα ρομπότ, θυμίζοντας μια ζωντανή εκδοχή της κινηματογραφικής ταινίας Real Steel.

Ωστόσο, όταν ο Λαπένα επικοινώνησε μαζί τους πριν από δύο μήνες εκφράζοντας την επιθυμία να αγωνιστεί ο ίδιος, η πρόκληση θεωρήθηκε υπερβολικά ελκυστική για να απορριφθεί.

«Όταν ήρθε σε επαφή μαζί μας, ζήτησε να μπει στο ρινγκ χωρίς προστατευτικό εξοπλισμό», δήλωσε ο Liv. «Εμείς επιμείναμε ότι ήταν απαραίτητος, και μόλις διαπίστωσε τις δυνατότητες του ρομπότ, ζήτησε ο ίδιος επιπλέον προστασία».

Για τις ανάγκες του αγώνα, ο Λαπένα χρησιμοποίησε στολή μοτοσικλετιστή, ώστε να απορροφήσει τη βία των χτυπημάτων, καθώς και πυγμαχικά γάντια με προεξοχές για την προστασία των χεριών του.

Στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, οι χρήστες παρακολουθούσαν με δέος το βιντεοληπτικό υλικό, όπου η μηχανή σφυροκοπούσε τον άνθρωπο ρίχνοντάς τον στο δάπεδο.

Στο Instagram, ένας χρήστης αναρωτήθηκε: «Δεν έχουν βγει τουλάχιστον 6 ταινίες που εξηγούν γιατί αυτό αποτελεί τρομερά κακή ιδέα;» Ενώ κάποιος άλλος σημείωσε: «Σταματήστε να τους μαθαίνετε να πολεμούν!»

Συνολικά κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ο ινφλουένσερ ήρθε αντιμέτωπος με τρία διαφορετικά ρομπότ, ξεκινώντας από το μικρό Unitree G1 και φτάνοντας στα δύο επιβλητικά ανθρωποειδή των 1,80 μέτρων που πρωταγωνιστούν στο δημοφιλές βίντεο. Αυτές οι μεγάλες μηχανές αποτελούν τροποποιημένες εκδόσεις του μοντέλου ENGINEAI T800, το οποίο ζυγίζει 85 κιλά και η τιμή του ανέρχεται στα 40.500 δολάρια.

Παρότι δε σχεδιάστηκαν αποκλειστικά για πολεμικές τέχνες, τα πανίσχυρα άκρα τους προσφέρουν μια εξαιρετική βάση για τη δημιουργία ενός ρομποτικού μαχητή.

Η δύναμη της μηχανής και η απρόσμενη τροπή

«Δεχόμαστε μηνύματα από περίπου 500 άντρες που θεωρούν τους εαυτούς τους σκληρούς και δηλώνουν έτοιμοι να παλέψουν με το ρομπότ, χωρίς να συνειδητοποιούν ότι είναι σαν να γροθοκοπούν ατσάλινο τοίχο», σημείωσε ο Liv.

Ενώ μία μέση ανθρώπινη κλοτσιά παράγει δύναμη περίπου 294 κιλά, η REK αναφέρει ότι τα μεγάλα ρομπότ της εκδηλώνουν χτυπήματα που φτάνουν τα 385 κιλά δύναμης.

Αν και δεν προβάλλεται στο συγκεκριμένο απόσπασμα, ο Liv υποστηρίζει ότι ο ινφλουένσερ κατάφερε τελικά να «υποτάξει» το τεράστιο ρομπότ που τον εκσφενδόνιζε στο ρινγκ. Ο Λαπένα κατάφερε να μετατοπίσει το κέντρο βάρους του ρομπότ ρίχνοντάς το πάνω στον τοίχο, με αποτέλεσμα η μηχανή να μπλοκάρει και να αποκολληθεί το κεφάλι της. Ο διευθύνων σύμβουλος αποφεύγει να αποκαλύψει την έκβαση της επόμενης μάχης, η οποία θα δημοσιευτεί σε νέο βίντεο, αφήνοντας όμως να εννοηθεί ότι η συνέχεια δεν ήταν εξίσου ευτυχής για τον ανθρώπινο μαχητή.

Παρά τη σφοδρότητα, η μόνη ουσιαστική κάκωση που υπέστη ο Λαπένα ήταν ένας τραυματισμός στο χέρι από δική του υπαιτιότητα καθώς «χτυπούσε μέταλλο», ενώ κατά τα άλλα βγήκε σώος από το ρινγκ.

Παρόλο που η εταιρεία δε σχεδίαζε να καθιερώσει μόνιμα τις μάχες ανθρώπων με μηχανές, θεωρώντας το γεγονός ένα απλό «διαφημιστικό χάπενινγκ», η τεράστια ζήτηση από το κοινό αλλάζει τα δεδομένα.

«Όπως φαίνεται, θα αναγκαστούμε να το επαναλάβουμε», καταλήγει ο Liv.