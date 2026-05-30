Ο Άντι Μπέρναμ φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο προκήρυξης πρόωρων εκλογών σε περίπτωση που καταφέρει να αναδειχθεί αρχηγός του Εργατικού Κόμματος και στη συνέχεια πρωθυπουργός της Βρετανίας, σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Sun, η οποία επικαλείται πηγές από το εσωτερικό του κόμματος.

Το Reuters, το οποίο αναμετέδωσε την πληροφορία, ανέφερε ότι δεν ήταν σε θέση να την επιβεβαιώσει ανεξάρτητα.

Το δημοσίευμα υποστηρίζει ότι ο δήμαρχος του Μείζονος Μάντσεστερ έχει ήδη ξεκινήσει διεργασίες για τη διαμόρφωση μιας πιθανής κυβέρνησης. Στο πλαίσιο αυτό, φέρεται να έχει προσεγγίσει την υπουργό Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ, την οποία προορίζει για τη θέση της υπουργού Οικονομικών. Σύμφωνα με την Sun, οι σχετικές συζητήσεις μεταξύ συνεργατών των δύο πολιτικών βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και αρκετό διάστημα.

Παράλληλα, η πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Άντζελα Ρέινερ αναμένεται να επιστρέψει στο υπουργικό συμβούλιο εφόσον ο Μπέρναμ επικρατήσει στην εσωκομματική μάχη για την ηγεσία των Εργατικών. Η Ρέινερ ανακοίνωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες που αφορούσαν υπόθεση σχετική με τις φορολογικές της δηλώσεις.

Το πρακτορείο Reuters σημειώνει ότι δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες του δημοσιεύματος. Ούτε ο Μπέρναμ ούτε οι Ρέινερ και Μαχμούντ ανταποκρίθηκαν σε αιτήματα για σχολιασμό.

Το πρώτο εμπόδιο για τον Μπέρναμ

Πριν από οποιαδήποτε διεκδίκηση της ηγεσίας του κόμματος, ο Μπέρναμ θα πρέπει να εξασφαλίσει την εκλογή του στη βουλευτική έδρα του Μέικερσφιλντ, κοντά στο Μάντσεστερ. Οι αναπληρωματικές εκλογές για την κάλυψη της κενής κοινοβουλευτικής έδρας έχουν προγραμματιστεί για τις 18 Ιουνίου.

Μόνο εφόσον περάσει αυτό το πολιτικό τεστ θα μπορέσει να αμφισβητήσει την ηγεσία του νυν πρωθυπουργού και αρχηγού των Εργατικών Κιρ Στάρμερ.

Πίεση στον Στάρμερ μετά την εκλογική ήττα

Οι εσωκομματικές διεργασίες εντάθηκαν μετά τη βαριά ήττα που υπέστη το Εργατικό Κόμμα στις τοπικές εκλογές του Μαΐου. Αρκετοί βουλευτές έχουν ζητήσει ανοιχτά την παραίτηση του Στάρμερ, εκφράζοντας ανησυχία για την πορεία της κυβέρνησης και τα ποσοστά του κόμματος.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Μπέρναμ προβάλλει για πολλούς ως μια εναλλακτική λύση με ισχυρό πολιτικό αποτύπωμα και σημαντική δημοφιλία στη βάση των Εργατικών. Υποστηρικτές του θεωρούν ότι θα μπορούσε να δώσει νέα δυναμική στο κόμμα και να αναστρέψει το αρνητικό πολιτικό κλίμα που διαμορφώθηκε μετά τις πρόσφατες εκλογικές απώλειες.