Σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, το Πεντάγωνο εξετάζει το ενδεχόμενο να στείλει ένα ισχυρό σύστημα λέιζερ αναχαίτισης drones, στη στρατιωτική βάση της Ουάσιγκτον, όπου διαμένουν ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με τέσσερα άτομα που έχουν ενημερωθεί για το θέμα.

Ενώ τα σχέδια βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, ο Στρατός εξετάζει το ενδεχόμενο χρήσης της τεχνολογίας κοντά στις κατοικίες των κ. Χέγκσεθ και Ρούμπιο, στο Fort Lesley J. McNair, στη νοτιοδυτική Ουάσιγκτον, σύμφωνα με τα άτομα αυτά, τα οποία ζήτησαν να παραμείνουν ανώνυμα, καθώς δεν είχαν εξουσιοδότηση να μιλήσουν δημοσίως.

Ο Στρατός συζητά την ανάπτυξη των λέιζερ εκεί, μετά από αναφορές για ασυνήθιστη δραστηριότητα drones στον εναέριο χώρο γύρω από το Fort McNair.

Οι θεάσεις drones έχουν προκαλέσει ανησυχίες για πιθανή παρακολούθηση δύο υψηλόβαθμων αξιωματούχων εθνικής ασφάλειας σε μια εποχή που οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε πόλεμο με το Ιράν.

Ωστόσο, η τοποθέτηση των λέιζερ κοντά στο Fort McNair θα πρόσθετε ένα επίπεδο πολυπλοκότητας στον πολυπληθή εναέριο χώρο πάνω από την Ουάσιγκτον.

Το σύστημα λέιζερ έχει αποτελέσει αντικείμενο έντονης διαμάχης μεταξύ της Ομοσπονδιακής Διοίκησης Αεροπορίας, η οποία έχει εκφράσει ανησυχίες για την ασφάλεια σχετικά με τη χρήση του κατά μήκος των συνόρων με το Μεξικό, και του Πενταγώνου, το οποίο είναι πιο πρόθυμο να το αναπτύξει για την καταπολέμηση των εισβολών drone από μεξικάνικα καρτέλ ναρκωτικών.

Πηγή: New York Post