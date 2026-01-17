Ο Φρίντριχ Μερτς ήταν ξεκάθαρος στην χθεσινή προεκλογική εκδήλωση των Χριστιανοδημοκρατών (CDU) στο Χέντεσχαϊμ της Βάδης-Βυρτεμβέργης.

«Η Ουάσινγκτον υπό τον Ντόναλντ Τραμπ δεν αποτελεί πλέον αξιόπιστο εγγυητή μιας διεθνούς τάξης βασισμένης σε κανόνες», δήλωσε ο Καγκελάριος της Γερμανίας, στέλνοντας στους Ευρωπαίους ένα σαφές μήνυμα αυτονόμησης.

«Οι ΗΠΑ κινούνται ολοένα και περισσότερο προς μια πολιτική καθαρής ισχύος και συμφέροντος», συμπλήρωσε.

Ο Γερμανός Καγκελάριος διερωτήθηκε ανοιχτά:

«Τι νόημα έχει η κριτική, όταν εκείνος στον οποίο απευθύνεται δεν αντιδρά, αλλά θεωρεί ότι αυτό που κάνει είναι σωστό;» και ξεκαθάρισε ότι το Βερολίνο δεν μπορεί πλέον να επενδύσει στη στάση της Ουάσινγκτον.

Προειδοποίησε ότι η Ευρώπη δεν πρέπει να αποδεχθεί τον ρόλο του παθητικού παρατηρητή.

«Δεν ζούμε σε μια μικρή πολιτική ή οικονομική εσοχή. Ζούμε σε ένα από τα μεγαλύτερα και πιο επιτυχημένα βιομηχανικά κράτη του κόσμου», τόνισε.

«Να μη γίνουμε έρμαιο των μεγάλων δυνάμεων»

«Δεν θα μας προσέξουν αν σκύβουμε το κεφάλι. Θα μας σεβαστούν μόνο αν έχουμε συμμάχους στην Ευρώπη που μιλούν την ίδια γλώσσα με εμάς», είπε ο Γερμανός Καγκελάριος, επιμένοντας στην ανάγκη κοινής ευρωπαϊκής στρατηγικής.

«Να μη γίνουμε έρμαιο των μεγάλων δυνάμεων συμπλήρωσε.

Η εξωτερική πολιτική προϋποθέτει εσωτερικές αλλαγές

Για τον Καγκελάριο η εξωτερική πολιτική προϋποθέτει εσωτερικές αλλαγές.

Άσκησε έντονη κριτική στον υψηλό μέσο όρο αναρρωτικών αδειών, που φτάνει τις 14,5 ημέρες ετησίως ανά εργαζόμενο, θέτοντας ζήτημα κινήτρων για μεγαλύτερη συμμετοχή στην εργασία και τάχθηκε υπέρ της αύξησης των ετών εργασίας.

Πιο συγκεκριμένα, δήλωσε:

«Η χώρα αγωνίζεται για το μέλλον της από πολλές απόψεις, τόσο στην εξωτερική όσο και στην εσωτερική πολιτική. Είμαστε σίγουροι για την ικανότητά μας να λύσουμε αυτά τα προβλήματα, επειδή η λύση βρίσκεται ακριβώς στις δυνατότητές μας», δήλωσε ο καγκελάριος. Στο ίδιο πνεύμα, έκανε λόγο για υπερβολικά υψηλά ποσοστά αναρρωτικών αδειών, με 14,5 ημέρες ασθένειας ετησίως κατά μέσο όρο για τους εργαζόμενους.

«Αυτό σημαίνει σχεδόν τρεις εβδομάδες κατά τις οποίες οι άνθρωποι στη Γερμανία δεν μπορούν να εργαστούν λόγω ασθένειας. Είναι αυτό πραγματικά σωστό; Είναι αυτό πραγματικά απαραίτητο;».

Το μήνυμα του Μερτς ήταν σαφές: χωρίς οικονομική ισχύ, πολιτική αυτοπεποίθηση και κοινή ευρωπαϊκή φωνή, η Ευρώπη κινδυνεύει να βρεθεί στο περιθώριο ενός κόσμου που επιστρέφει στη λογική των μεγάλων δυνάμεων.

Τέλος, υποστήριξε πως δεν αλλάξουν κάποια πράγματα, η Γερμανία δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις πολιτικές και κοινωνικές προκλήσεις που έρχονται.