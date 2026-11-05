Έντονες αντιδράσεις και πανηγυρισμοί καταγράφηκαν στην Τεχεράνη την επομένη των αμερικανικών ενδιάμεσων εκλογών, μετά τη συντριπτική ήττα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος από τους Δημοκρατικούς.

Δεκάδες Ιρανοί συγκεντρώθηκαν καίγοντας σημαίες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, ενώ παρέδωσαν στις φλόγες μία γιγάντια αφίσα που απεικόνιζε τον Ντόναλντ Τραμπ, τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, τον Τζέι Ντι Βανς και τον Στιβ Γουίτκοφ.

Το εκλογικό αποτέλεσμα έγινε δεκτό με θριαμβολογίες από την πολιτική ηγεσία της χώρας, την ώρα που στην Ουάσινγκτον καταγράφονται νέες στρατιωτικές διεργασίες.

Η επιμονή Τραμπ και οι πληροφορίες για νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις

Παρά τις εκλογικές απώλειες του κόμματός του στην κάλπη, ο Ντόναλντ Τραμπ επέμεινε στη γραμμή του, υποστηρίζοντας ότι «άξιζε τον κόπο» ο πόλεμος στο Ιράν. Την ίδια στιγμή, το ειδησεογραφικό δίκτυο Axios, επικαλούμενο πηγές Αμερικανών αξιωματούχων, μετέδωσε πληροφορίες που δείχνουν ότι η ένταση στην περιοχή παραμένει στα ύψη.

Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα:

«ο αμερικανικός στρατός ολοκληρώνει τις προετοιμασίες για μια πιθανή επανέναρξη επιχειρήσεων μεγάλης κλίμακας στο Ιράν».

Η Ουάσινγκτον διατηρεί σε ετοιμότητα τις δυνάμεις της για την περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης.

Οι προειδοποιήσεις της Τεχεράνης και η ανάγνωση των εκλογών

Απέναντι στις αμερικανικές κινήσεις, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, προειδοποίησε ότι σε ενδεχόμενη επανάληψη των επιθέσεων η απάντηση της Τεχεράνης θα είναι ακόμη πιο σκληρή. Ξεκαθάρισε μάλιστα τη στάση της ιρανικής ηγεσίας απέναντι στις εναλλαγές εξουσίας στις ΗΠΑ, τονίζοντας: «Εμείς θεωρούμε κάτι κοντινό το τέλος της ηγεμονίας αλλά η επιθετικότητα των Ηνωμένων Πολιτειών δεν αλλάζει εάν επικρατήσει το ένα ή το άλλο κόμμα».

Από τη δική του πλευρά, ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν στις επαφές με τις Ηνωμένες Πολιτείες, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, υποστήριξε ότι οι Αμερικανοί πολίτες είπαν «όχι στον πόλεμο» μέσω της ψήφου τους στις ενδιάμεσες κάλπες.

Παράλληλα, ο επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, Μοχσέν Ρεζαΐ, έκανε λόγο για στρατηγική και πολιτική ήττα του Ντόναλντ Τραμπ, συνδέοντάς την άμεσα με την αποτυχία στο πεδίο της μάχης και στα Στενά του Ορμούζ.