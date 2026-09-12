Πολιτικό σεισμό και στις δύο όχθες της Ιρλανδικής Θάλασσας προκάλεσαν οι δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια της επίσημης συνάντησής του στο Δουβλίνο με τον Ιρλανδό πρωθυπουργό Μιχόλ Μάρτιν, το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε ανοιχτά την επιθυμία του να δει την Ιρλανδία επανενωμένη, προκαλώντας την ακαριαία αντίδραση της βρετανικής κυβέρνησης, της ιρλανδικής ηγεσίας αλλά και των ηγετών των ενωτικών κομμάτων της Βόρειας Ιρλανδίας.

Λονδίνο και Μπέλφαστ διεμήνυσαν σε αυστηρό τόνο ότι το συνταγματικό καθεστώς της περιοχής ορίζεται αποκλειστικά από τη Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής και τη δημοκρατική βούληση του λαού της.

Η επίμαχη δήλωση Τραμπ στο Δουβλίνο

Η τοποθέτηση του Ντόναλντ Τραμπ έγινε κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων με τον Ιρλανδό πρωθυπουργό Μιχόλ Μάρτιν στην ιρλανδική πρωτεύουσα.

Επιχειρώντας να εκφράσει την προσωπική του οπτική για το μέλλον της νήσου, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Δεν θέλω να προκαλέσω προβλήματα, αλλά θα σας πω ότι θα ήθελα πολύ να δω την Ιρλανδία ενωμένη», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, πυροδοτώντας ακαριαία αλυσίδα πολιτικών αντιδράσεων.

Η απάντηση της Ντάουνινγκ Στριτ και της ιρλανδικής Κυβέρνησης

Η αντίδραση της βρετανικής κυβέρνησης υπήρξε ακαριαία. Εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ ξεκαθάρισε ότι η θέση του Λονδίνου παραμένει αμετάβλητη, παραπέμποντας στη Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής του 1998.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ υπογράμμισε ότι θα τηρήσει τη συνθήκη «εκατό τοις εκατό», επισημαίνοντας πως το ενδεχόμενο διεξαγωγής δημοψηφίσματος αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα του Υπουργού για τη Βόρεια Ιρλανδία και τίθεται μόνο όταν υπάρχουν αδιαμφισβήτητες ενδείξεις μεταβολής της κοινής γνώμης.

Στο ίδιο μήκος κύματος κυμάνθηκε και η στάση της κυβέρνησης του Δουβλίνου. Εκπρόσωπος του πρωθυπουργού Μιχόλ Μάρτιν, ερωτηθείς αν τα σχόλια Τραμπ επηρεάζουν την εθνική πολιτική, διαβεβαίωσε ότι:

«Η Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής και το πρόγραμμα των κυβερνητικών δεσμεύσεων παραμένουν ακλόνητα».

Οργή στα ενωτικά κόμματα της Βόρειας Ιρλανδίας

Ιδιαίτερα σφοδρές ήταν οι αντιδράσεις από την πλευρά των ηγετών των κυριότερων ενωτικών κομμάτων της Βόρειας Ιρλανδίας.

Οι ηγέτες των κυριότερων ενωτικών σχηματισμών της Βόρειας Ιρλανδίας αντέδρασαν με οργή στις τοποθετήσεις του Αμερικανού προέδρου, με τον επικεφαλής του Δημοκρατικού Ενωτικού Κόμματος (DUP), Γκάβιν Ρόμπινσον, να τονίζει μέσω της πλατφόρμας X ότι οι εκλογές έχουν σημασία, υπογραμμίζοντας πως το συνταγματικό μέλλον της Βόρειας Ιρλανδίας θα αποφασιστεί αποκλειστικά από τον λαό της και όχι από σχόλια στο Λονδίνο, το Δουβλίνο ή την Ουάσινγκτον, καθώς η παραμονή στο Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί πάγια δημοκρατική βούληση, ενώ την ίδια στιγμή ο βουλευτής και αρχηγός του Ενωτικού Κόμματος του Ούλστερ (UUP), Τζον Μπάροους, σημείωσε ότι ενώ οποιοσδήποτε έχει το δικαίωμα να εκφράζει την άποψή του, οι μόνοι άνθρωποι των οποίων η απόφαση μετράει είναι ο λαός της Βόρειας Ιρλανδίας που παραμένει ασφαλέστερος και πιο ευημερών εντός του Ηνωμένου Βασιλείου, με τον επικεφαλής της Παραδοσιακής Ενωτικής Φωνής (TUV), Τζιμ Άλιστερ, να σχολιάζει καυστικά πως ο Τραμπ δεν είναι ο πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ που ανακατεύεται σε υποθέσεις που δεν τον αφορούν, προειδοποιώντας παράλληλα ότι η Βόρεια Ιρλανδία δεν αποτελεί πιόνι στη διαμάχη των ΗΠΑ με το Ηνωμένο Βασίλειο.