Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Το κύριο κόμμα της αντιπολίτευσης της Ινδίας αμφισβήτησε τη στάση της κυβέρνησης για τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ στις επιθέσεις από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Ο Ραχούλ Γκάντι, ηγέτης της αντιπολίτευσης στη Λοκ Σαμπά, στην Κάτω Βουλή του Κοινοβουλίου, ρώτησε εάν ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι υποστηρίζει τη δολοφονία του Χαμενεΐ.

Το Νέο Δελχί απέφυγε να σχολιάσει τον θάνατο του Ιρανού ανώτατου ηγέτη, αν και ο Μόντι και το υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασαν ανησυχία για την κλιμάκωση της βίας στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση.

«Ο πρωθυπουργός Μόντι πρέπει να μιλήσει. Υποστηρίζει τη δολοφονία ενός αρχηγού κράτους ως τρόπο καθορισμού της παγκόσμιας τάξης; Η σιωπή τώρα μειώνει τη θέση της Ινδίας στον κόσμο», δημοσίευσε ο Γκάντι στο X.

«Όταν η στοχευμένη δολοφονία ενός ξένου ηγέτη δεν αντλεί σαφή υπεράσπιση της κυριαρχίας ή του διεθνούς δικαίου από τη χώρα μας και εγκαταλείπεται η αμεροληψία, εγείρει σοβαρές αμφιβολίες για την κατεύθυνση και την αξιοπιστία της εξωτερικής μας πολιτικής. Η σιωπή, σε αυτή την περίπτωση, δεν είναι ουδέτερη», είπε ο Γκάντι στην ανάρτησή του.

Επισύναψε επίσης ένα αντίγραφο ενός άρθρου που γράφτηκε σε μια κορυφαία εφημερίδα την Τρίτη από την ηγέτη του Κοινοβουλευτικού Κόμματος του Κογκρέσου, Σόνια Γκάντι, για το θέμα.

Χαρακτήρισε τη σιωπή της κυβέρνησης για τη δολοφονία ως «παραίτηση» και όχι ως ουδετερότητα.

Η έλλειψη ξεκάθαρης απάντησης για το θέμα «σηματοδοτεί σιωπηρή έγκριση αυτής της τραγωδίας», έγραψε, ενώ κάλεσε για συζήτηση στη Βουλή για το θέμα.

Η Ινδία δεν απάντησε στη δολοφονία του Χαμενεΐ, αλλά καταδίκασε τα αντίποινα του Ιράν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, χωρίς να αναφερθεί στη σειρά των γεγονότων που προηγήθηκαν, έγραψε.

Η κυβέρνηση του Μόντι είχε δεχτεί έντονη κριτική για την επίσκεψή του στο Ισραήλ τον περασμένο μήνα εν μέσω διαμαρτυριών για καταγγελίες για γενοκτονία στη Γάζα.

Εκτός από τα πολιτικά πρόσωπα, οι χρήστες στο Χ, όπου ο Μόντι αναρτούσε συνεχώς στιγμιότυπα από την επίσκεψή του, επέκριναν συνεχώς τη στάση του, τα αγκαλιάσματα με τον Νετανιάχου και τις συμφωνίες που επισύναψαν οι δυο χώρες.

Οι δεσμοί της Ινδίας με το Ισραήλ ήταν «ατυχείς», δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί

Το Ιράν θεωρεί ότι οι δεσμοί της Ινδίας με το Ισραήλ είναι «ατυχείς», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Τεχεράνης σε ένα ινδικό τηλεοπτικό κανάλι την Τετάρτη.

Είπε επίσης ότι η Τεχεράνη δεν θεωρεί σκόπιμο να συνάπτει συμφωνίες με ένα «γενοκτονικό καθεστώς», ενώ απάντησε σε ερώτηση σχετικά με το πώς η Ινδία εξισορροπεί τους δεσμούς της με το Ισραήλ και το Ιράν.

«Το Ισραήλ είναι αυτό που κατέστρεψε ολόκληρη τη Γάζα. 70.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αυτό δεν είναι ισχυρισμός, είναι γεγονός. Είναι γενοκτονία», είπε στο India Today. «Φυσικά εναπόκειται στους φίλους μας στην Ινδία να αποφασίσουν μόνοι τους».

Ενώ το Νέο Δελχί απολάμβανε θερμούς δεσμούς με πολλά έθνη του Περσικού Κόλπου, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν, είχε παραδοσιακά χλιαρούς δεσμούς με το Ισραήλ. Ο Μόντι επανέφερε τους δεσμούς του με το Ισραήλ κατά την πρώτη του επίσκεψη στο έθνος το 2017, αναβαθμίζοντάς το σε στρατηγική εταιρική σχέση.