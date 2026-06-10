Προβληματισμό για το μέλλον της ευρωπαϊκής ασφάλειας φέρεται πως προκαλεί ο οριστικός τερματισμός των προσπαθειών για τη δημιουργία του νέου κοινού μαχητικού αεροσκάφους Scaf.

Η υπουργός Άμυνας της Ισπανίας, Μαργαρίτα Ρόμπλες, πήρε θέση για τις εξελίξεις, χαρακτηρίζοντας την απόφαση αυτή μια εξαιρετικά αρνητική και ανησυχητική εξέλιξη, η οποία πλήττει άμεσα τη στρατηγική ανεξαρτησία της Ευρώπης, ενώ παράλληλα εξέφρασε τη βαθιά της λύπη για τη συγκεκριμένη κατάληξη.

Μάλιστα η Ισπανίδα αξιωματούχος δεν δίστασε να ασκήσει σκληρή κριτική στους χειρισμούς που έγιναν, τονίζοντας μπροστά στους δημοσιογράφους ότι οι οικονομικές και βιομηχανικές επιδιώξεις μπήκαν τελικά σε πρώτη μοίρα, παραμερίζοντας τις πραγματικές ανάγκες της ευρωπαϊκής άμυνας.

Η ίδια υπενθύμισε ότι επρόκειτο για μια κορυφαία σύμπραξη ανάμεσα στη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ισπανία, γεγονός που καθιστά το κλείσιμο του προγράμματος μια αναμφισβήτητη αποτυχία. Παρ’ όλα αυτά, η Ρόμπλες ξεκαθάρισε πως η Μαδρίτη προτίθεται να εξαντλήσει κάθε περιθώριο και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε η συγκεκριμένη αμυντική πρωτοβουλία να αναδιαμορφωθεί και να συνεχιστεί υπό ένα εναλλακτικό πρίσμα, μόλις ένα εικοσιτετράωρο μετά την επίσημη γνωστοποίηση για το τέλος του σχεδίου, το οποίο πάντως αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα εδώ και αρκετό καιρό.

Από την πλευρά τους ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ενταφίασαν τη Δευτέρα το γαλλο-γερμανο-ισπανικό μαχητικό αεροσκάφος, το Scaf, ένα σχέδιο που δεν προχωρούσε εδώ και μήνες εν μέσω εντάσεων μεταξύ των δύο υπευθύνων για το έργο κατασκευαστών αεροσκαφών Airbus και Dassault.

Το Scaf (στα γαλλικά, FCAS στα αγγλικά) εκκίνησαν το 2017 ο Εμανουέλ Μακρόν και η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ, και προστέθηκε η Ισπανία δύο χρόνια αργότερα. Επρόκειτο να είναι ένα σύστημα που θα περιλαμβάνει ένα αεροσκάφος και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, συνδεδεμένα μεταξύ τους μέσω ενός καινοτόμου συστήματος ψηφιακής επικοινωνίας, ενός «combat cloud».

Προοριζόταν να αποτελέσει τη ραχοκοκαλιά της αεροπορικής ισχύος των Γάλλων και των Γερμανών από τη δεκαετία του 2040 και μετά, και να αντικαταστήσει το Eurofighter Typhoon στη Γερμανία και το Rafale της Dassault στη Γαλλία.

Η Γαλλία, η Γερμανία και η Ισπανία θα συμμετείχαν από κοινού στο εγχείρημα αυτό και το αναλογούν μερίδιο της καθεμιάς ήταν ένα τρίτο.

Η εγκατάλειψη του σχεδίου αποτελεί μεγάλη αποτυχία για τους Ευρωπαίους, που θέλουν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους στην άμυνα απέναντι στη ρωσική απειλή και αύξησαν τις στρατιωτικές τους επενδύσεις από τότε που άρχισε ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Σήμερα, ένα σχέδιο που εκπόνησε η Airbus και έχει στόχο την ανάπτυξη ενός αεροσκάφους έκτης γενιάς, ως μια εναλλακτική σε σχέση με το Scaf, διαβιβάστηκε στο Βερολίνο.

Το «Team Gen 6» θα μπορούσε να είναι μια εναλλακτική, που προωθείται από τη Γερμανία, στην οποία μετέχουν η γερμανική αμυντική εταιρία Hensold, δύο ευρωπαϊκές εταιρίες καθώς και άλλες πέντε γερμανικές, αναφέρει το Γαλλικό Πρακτορείο.