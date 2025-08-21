Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Τουρκία ένα περιστατικό που σημειώθηκε στο κάστρο Uçhisar στην Καππαδοκία, όταν τουρίστρια απαθανατίστηκε να κάνει pole dancing, χρησιμοποιώντας για στήριξη τον ιστό της τουρκικής σημαίας.

Το βίντεο, κυκλοφόρησε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας αντιδράσεις τόσο από πολίτες όσο και από πολιτικούς.

Turkish authorities opened an investigation after a foreign tourist pole danced on a flagpole. pic.twitter.com/SxP4hdntV5 — Daily Turkic (@DailyTurkic) August 21, 2025

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, η τουρίστρια προέβη σε χειρονομίες που θεωρήθηκαν προσβλητικές, ενώ το περιστατικό συνέβη σε ένα από τα πιο τουριστικά και ιστορικά σημεία της περιοχής, που ανήκει στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Ο βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος AK στη Νεβσεχίρ, Εμρέ Τσαλισκάν, καταδίκασε δημόσια την πράξη, αναφέροντας: «Η σημαία μας είναι σύμβολο τιμής και περηφάνιας. Τέτοιες συμπεριφορές είναι απαράδεκτες και απαιτούν άμεση αντίδραση».

Το Κυβερνείο του Νεβσεχίρ, ανακοίνωσε την έναρξη διοικητικής έρευνας, ενώ η Εισαγγελία διεξάγει ποινική έρευνα για ενδεχόμενη παραβίαση των άρθρων 300 και 301, του τουρκικού Ποινικού Κώδικα, τα οποία αφορούν στην προσβολή εθνικών συμβόλων και θεσμών.