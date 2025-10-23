Επιμέλεια: Γιάννης Παναγιωτακόπουλος

Ανησυχία και έντονη αποδοκιμασία εξέφρασε ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέι Ντι Βανς, για τις συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Κνεσέτ σχετικά με την πιθανή προσάρτηση της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ. Οι δηλώσεις του ήρθαν σε συνέχεια των επικρίσεων του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος αναμένεται να φτάσει εντός της ημέρας στο Τελ Αβίβ.

Η Κνεσέτ, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Βανς χθες, ενέκρινε την εξέταση δύο νομοσχεδίων που προωθούν την επέκταση της ισραηλινής κυριαρχίας στη Δυτική Όχθη — μια κίνηση που, σύμφωνα με αξιωματούχους της Ουάσινγκτον, υπονομεύει τις προσπάθειες σταθεροποίησης της εύθραυστης κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα.

«Η πολιτική της Κυβέρνησης Τραμπ είναι ξεκάθαρη: η Δυτική Όχθη δεν θα προσαρτηθεί από το Ισραήλ. Αυτή θα παραμείνει η θέση μας», τόνισε ο Βανς, ολοκληρώνοντας την επίσκεψή του. «Αν κάτι τέτοιο επιχειρηθεί, θα πρόκειται για μια εξαιρετικά λανθασμένη πολιτική κίνηση, την οποία προσωπικά θεωρώ προσβλητική», πρόσθεσε.

Πριν αναχωρήσει από την Ουάσιγκτον, ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είχε επίσης προειδοποιήσει ότι ένα σχέδιο προσάρτησης θα απειλούσε ευθέως την εκεχειρία στη Γάζα και θα έθετε σε κίνδυνο τη σταθερότητα της περιοχής. «Δεν είναι κάτι που μπορούμε να υποστηρίξουμε αυτή τη στιγμή», δήλωσε, διευκρινίζοντας πως θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά την επίσκεψή του.

Υπενθυμίζεται ότι στα τέλη Σεπτεμβρίου ο πρώην Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει κατηγορηματικά ότι δεν θα επιτρέψει στο Ισραήλ να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη: «Όχι, δεν θα το επιτρέψω. Αυτό δεν θα συμβεί», είχε πει. Το σχέδιο προσάρτησης στηρίζεται κυρίως από την ακροδεξιά πτέρυγα του ισραηλινού πολιτικού φάσματος.

Τις τελευταίες ημέρες, σειρά Αμερικανών αξιωματούχων επισκέφθηκαν την Ιερουσαλήμ για τις επαφές που ακολούθησαν την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου. Ο Βανς, κατά τη διάρκεια της παραμονής του, αναγνώρισε ότι οι επόμενες φάσεις της συμφωνίας – ο αφοπλισμός της Χαμάς και η ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας – θα είναι «εξαιρετικά δύσκολες».

«Έχουμε μπροστά μας μια πολύ απαιτητική αποστολή: να αφοπλίσουμε τη Χαμάς, να ανοικοδομήσουμε τη Γάζα, να βελτιώσουμε τις συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων της και ταυτόχρονα να διασφαλίσουμε ότι η οργάνωση δεν θα αποτελεί πλέον απειλή για το Ισραήλ», υπογράμμισε.

Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος απέκλεισε το ενδεχόμενο ανάπτυξης αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στη Γάζα, στο πλαίσιο της υπό συζήτηση διεθνούς δύναμης ασφαλείας, διευκρινίζοντας ότι οι ΗΠΑ αναζητούν άλλες χώρες πρόθυμες να αναλάβουν αυτόν τον ρόλο.

Στο μεταξύ, η Χαμάς έχει απορρίψει κάθε προοπτική αφοπλισμού της, ενώ μαχητές της έχουν επανεμφανιστεί σε ορισμένες περιοχές της Γάζας, συγκρουόμενοι με άλλες ένοπλες οργανώσεις που κατηγορούνται για συνεργασία με το Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ