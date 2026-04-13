Ο ιερέας Αντόνιο Σπαντάρο αντέδρασε στις δηλώσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τον Πάπα Λέοντα.

Σύμφωνα με τον Σπαντάρο, «όταν η πολιτική εξουσία επιτίθεται σε μια ηθική μορφή, αυτό συμβαίνει συχνά επειδή δεν μπορεί να διαχειριστεί την επιρροή της».

Συγκεκριμένα σε ανάρτησή του στο X τονίζει ότι «η κριτική προς τον Πάπα δεν είναι απλώς δημόσιος διάλογος, αλλά μια προσπάθεια να μετατραπεί το μήνυμά του σε μια γλώσσα που η πολιτική μπορεί να ελέγξει».

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Ο Ντόναλντ Τραμπ στρέφεται εναντίον του Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ και, κάνοντάς το, αποκαλύπτει μια βαθύτερη ανησυχία. Όταν η πολιτική εξουσία στρέφεται εναντίον μιας ηθικής φωνής, αυτό συμβαίνει συχνά επειδή δεν μπορεί να την αντιμετωπίσει. Ο Τραμπ δεν συζητά τον Λέοντα,· τον ικετεύει να επιστρέψει σε μια γλώσσα που μπορεί να ελέγξει. Όμως ο Πάπας μιλά μια άλλη γλώσσα, μια γλώσσα που δεν μπορεί να μετατραπεί στη γραμματική της ισχύος, της ασφάλειας ή του εθνικού συμφέροντος.

Με αυτή την έννοια, η επίθεση αποτελεί δήλωση αδυναμίας. Μη μπορώντας να απορροφήσει αυτή τη φωνή, η εξουσία προσπαθεί να την απονομιμοποιήσει. Κι όμως, με αυτόν τον τρόπο αναγνωρίζει έμμεσα το βάρος της. Αν ο Λέων ήταν ασήμαντος, δεν θα άξιζε ούτε λέξη. Αντίθετα, αναφέρεται, κατονομάζεται, αντιπαρατίθεται – σημάδι ότι τα λόγια του έχουν σημασία.

Εδώ εμφανίζεται η ηθική δύναμη της Εκκλησίας. Όχι ως αντίπαλη εξουσία, αλλά ως ένας χώρος στον οποίο η εξουσία κρίνεται με ένα μέτρο που δεν ελέγχει η ίδια. Ο Λέων δεν ανταποκρίνεται στο πεδίο της αντιπαράθεσης και γι’ αυτό ακριβώς παραμένει εκτός της εμβέλειάς της. Είναι ελεύθερος. Και αυτή η ελευθερία, άοπλη και αποπροσανατολιστική, είναι ίσως αυτό που προκαλεί τη μεγαλύτερη ανησυχία. Ταυτόχρονα, είναι και αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία», τονίζει.