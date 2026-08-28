Παρέμβαση για την κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή έκανε ο Αντικαγκελάριος και Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, Λαρς Κλινγκμπάιλ, απευθύνοντας αυστηρή έκκληση προς τον Αμερικανό Πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, να βάλει τέλος στη στρατιωτική αντιπαράθεση με το Ιράν.

Πιο συγκεκριμένα, ο Γερμανός αξιωματούχος χαρακτήρισε τη σύγκρουση «ανεύθυνη», εκφράζοντας την έντονη ανησυχία του Βερολίνου για τις επιπτώσεις που επιφέρει η συνεχιζόμενη ένταση στη διεθνή σταθερότητα και την παγκόσμια οικονομία.

Η τοποθέτηση αυτή καταγράφεται λίγα εικοσιτετράωρα πριν από το προγραμματισμένο ταξίδι του κ. Κλινγκμπάιλ στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου αναμένεται να λάβει μέρος στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της G20.

«Αυτό είναι το πιο σημαντικό μήνυμα, προς τις ΗΠΑ επίσης: τερματίστε αυτόν τον πόλεμο», δήλωσε ο Κλινγκμπάιλ στο πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD. Επέρριψε μάλιστα στον Τραμπ την ευθύνη για τις υψηλές τιμές των καυσίμων: «Η ευθύνη βαρύνει τον Ντόναλντ Τραμπ, με τον ανεύθυνο πόλεμο τον οποίο ξεκίνησε στο Ιράν. Αυτές είναι οι συνέπειες που βλέπουμε στα πρατήρια καυσίμων».

Την Δευτέρα και την Τρίτη οι υπουργοί Οικονομικών των χωρών-μελών της G20 θα συνεδριάσουν στο Άσβιλ της Βόρειας Καρολίνας, ενόψει της συνόδου κορυφής τον Δεκέμβριο στο Μαϊάμι.

Ο Λαρς Κλινγκμπάιλ επανέλαβε επίσης την πρόταση του για επιβολή φόρου στα υπερκέρδη των πετρελαϊκών εταιρειών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υπογραμμίζοντας πως οι εταιρείες θησαυρίζουν λόγω της γεωπολιτικής κατάστασης. «Γεμίζουν τις τσέπες τους! Αυτό πρέπει να σταματήσει», δήλωσε.

Το ζήτημα βρίσκεται στην ατζέντα της συνόδου των υπουργών Οικονομικών της ΕΕ, η οποία θα διεξαχθεί στις 19 Σεπτεμβρίου στο Δουβλίνο.