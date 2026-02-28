Έντονες πολιτικές αντιδράσεις προκάλεσαν στην Ουάσινγκτον τα κοινά στρατιωτικά πλήγματα ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν, με Ρεπουμπλικανούς και Δημοκρατικούς να εμφανίζονται βαθιά διχασμένοι ως προς τη νομιμότητα, τη σκοπιμότητα και τις πιθανές συνέπειες της απόφασης του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Μέλη του Δημοκρατικού Κόμματος κάνουν λόγο για επικίνδυνη κλιμάκωση, χωρίς την απαιτούμενη έγκριση του Κογκρέσου, ενώ ορισμένοι Ρεπουμπλικανοί υποστηρίζουν ότι η στρατιωτική δράση ήταν αναγκαία για την αποκατάσταση της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή.

Ο Δημοκρατικός βουλευτής Τζιμ Χάιμς, κορυφαίο στέλεχος στην Επιτροπή Πληροφοριών της Βουλής, χαρακτήρισε την επιχείρηση «πόλεμο επιλογής» χωρίς σαφή στρατηγικό στόχο, προειδοποιώντας ότι μια σύγκρουση με το Ιράν ενδέχεται να ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Τόνισε επίσης ότι το Σύνταγμα απαιτεί έγκριση του Κογκρέσου για την κήρυξη πολέμου, σημειώνοντας πως θα στηρίξει σχετικό ψήφισμα περί πολεμικών εξουσιών.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Εντ Μάρκι, ο οποίος χαρακτήρισε την επίθεση «παράνομη και αντισυνταγματική». Υποστήριξε ότι δεν υπήρχε άμεση πυρηνική απειλή από το Ιράν και ότι υπήρχε ακόμη περιθώριο για διπλωματική λύση. Ανησυχία για κλιμάκωση εξέφρασε και ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Άντι Κιμ, συγκρίνοντας την απόφαση με παλαιότερες στρατιωτικές επιλογές που οδήγησαν σε παρατεταμένες συγκρούσεις. Όπως ανέφερε, η ενέργεια αυτή ενδέχεται να εκθέσει σε κίνδυνο Αμερικανούς πολίτες και στρατιωτικούς, χωρίς να έχει τεκμηριωθεί άμεση απειλή για την εθνική ασφάλεια.

In expressing support for U.S./Israeli attacks on Iran, @MarkJCarney has entered the annals of suspected 21st century war criminals. There is no basis in law for preventive attacks conducted outside the Security Council & self-defence framework. This is blatant aggression. pic.twitter.com/MIgKoYefqt — Heidi Matthews (@Heidi__Matthews) February 28, 2026



Στον αντίποδα, ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τζον Κόρνιν υπερασπίστηκε την απόφαση, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν και οι σύμμαχοί του αποσταθεροποιούν τη Μέση Ανατολή επί χρόνια. Δήλωσε πως τα πλήγματα δημιουργούν ευκαιρία για αλλαγή σελίδας στην περιοχή. Θετική στάση κράτησε και ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Τζον Φέτερμαν, εκφράζοντας τη στήριξή του στην επιχείρηση, και κάνοντας λόγο για αναγκαία παρέμβαση με στόχο την επίτευξη ειρήνης.

Αντίθετα, ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Τόμας Μάσι δήλωσε ξεκάθαρα την αντίθεσή του, επισημαίνοντας ότι η στρατιωτική εμπλοκή δεν συνάδει με το δόγμα «Πρώτα η Αμερική». Ανέφερε μάλιστα ότι προτίθεται να συνεργαστεί διακομματικά για να τεθεί το ζήτημα σε ψηφοφορία στο Κογκρέσο. Η πολιτική αντιπαράθεση καταδεικνύει το βαθύ ρήγμα στο αμερικανικό πολιτικό σύστημα, αναφορικά με τη διαχείριση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, ενώ παραμένει ανοιχτό το ερώτημα για το εύρος και τη διάρκεια της εμπλοκής των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή.