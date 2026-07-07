Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας τίθενται οι αρχές και οι κάτοικοι στην Ιταλία, καθώς η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα θερμική εισβολή.

Πρόκειται για το τρίτο κατά σειρά κύμα καύσωνα που πρόκειται να επηρεάσει τη χώρα φέρνοντας ακραίες θερμοκρασίες και επιβαρυμένες ατμοσφαιρικές συνθήκες στο μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας.

Η αρχή της θερμικής αυτής εισβολήξς αναμένεται να γίνει αισθητή από αύριο στις βορειοανατολικές περιοχές της χώρας, όπου ο υδράργυρος προβλέπεται να αγγίξει τους 39 βαθμούς Κελσίου, με την κατάσταση να γίνεται ακόμη πιο δύσκολη λόγω των ιδιαίτερα υψηλών ποσοστών υγρασίας που θα επικρατήσουν.

Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προγνώσεις, από την Πέμπτη το φαινόμενο θα μετατοπιστεί νοτιότερα, επηρεάζοντας την κεντρική Ιταλία αλλά και το νησί της Σαρδηνίας, όπου οι συνθήκες αναμένεται να γίνουν ακόμη πιο ασφυκτικές, με το θερμόμετρο να ξεπερνά τους 40 βαθμούς Κελσίου, σε μια κατάσταση που εκτιμάται ότι θα διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι το τέλος του σαββατοκύριακου.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις προβλέψεις των Ιταλών μετεωρολόγων, από τις 15 μέχρι τις 20 Ιουλίου η ζέστη στην ιταλική χερσόνησο μπορεί να γίνει ακόμη εντονότερη και να αγγίξει τους 42 βαθμούς.

Χθες και σήμερα, τέλος, σειρά πυρκαγιών ξέσπασε σε πολλά σημεία της Σαρδηνίας, στις περιοχές Ελμας, Καρμπόνια και έξω από την πόλη Νουόρο. Τις προσπάθειες κατάσβεσης έχουν αναλάβει οι άνδρες και γυναίκες της ιταλικής δασικής υπηρεσίας, με την αρωγή ελικοπτέρων.