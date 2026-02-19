Συνελήφθη την Πέμπτη ο έκπτωτος πρίγκιπας της Βρετανίας, Άντριου για την εμπλοκή του στην υπόθεση του Τζέφρι Έπστιν.

Σύμφωνα με δεδομένα της Εισαγγελικής Αρχής του Στέμματος, σε περίπτωση που καταδικαστεί ο Άντριου, θα μπορούσε να έρθει και αντιμέτωπος με ισόβια κάθειρξη.

Οι ραγδαίες αυτές εξελίξεις έρχονται μετά την ανακοίνωση της Αστυνομίας της Κοιλάδας του Τάμεση ότι εξετάζει μια καταγγελία σχετικά με την φερόμενη κοινοποίηση εμπιστευτικού υλικού στον παιδοβιαστή Τζέφρι Έπστιν.

Σημειώνεται πως ο 66χρονος έχει αρνηθεί, επανειλημμένα, πως έχει παραβεί τον νόμο.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Daily Mail, η Αστυνομία εθεάθη νωρίς το πρωί στο Σάντρινγχαμ, όπου διαμένει ο νεότερος αδελφός του βασιλιά. Έξι αμάξια, χωρίς διακριτικά, έφτασαν στην κατοικία του στο Νόρφολκ λίγο μετά τις 8 π.μ. Μάρτυρες ανέφεραν ότι οκτώ άτομα με πολιτικά ρούχα, φαίνονταν να είναι αστυνομικοί, ενώ ένας από αυτούς κρατούσε φορητό υπολογιστή που φέρει η Αστυνομία.

Τα οχήματα στάθμευσαν κοντά στο Wood Farm, την πρώην κατοικία του Πρίγκιπα Φιλίππου. Αργότερα, ένα κομβόι οχημάτων φωτογραφήθηκε να απομακρύνεται από το σημείο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι αρκετές αστυνομικές υπηρεσίες ερευνούν καταγγελίες σχετικά με εμπόριο ανθρώπων που προέκυψαν μέσα από τον τεράστιο όγκο εγγράφων για τον Έπστιν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι διεξάγει «προκαταρκτικές έρευνες» για ισχυρισμούς που αφορούν προσωπικούς φρουρούς του Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ. Σε δήλωσή της, υπογράμμισε ότι «δεν έχει εντοπιστεί παρανομία», αλλά οι αρχικές έρευνες έχουν ξεκινήσει για να εξακριβωθούν οι καταγγελίες.

Σε κανονικό κελί ο Άντριου – Μπορεί να κρατηθεί έως 96 ώρες

Ο σχολιαστής αστυνομικών θεμάτων, Ντάνι Σο μίλησε στο BBC και ανέφερε ότι ο Άντριου μπορεί να κρατηθεί έως και 96 ώρες στη φυλακή.

Ο έκπτωτος πρίγκιπας θα κρατηθεί σε κανονικό κελί στο κρατητήριο, το οποίο διαθέτει μόνο ένα κρεβάτι και μία τουαλέτα.

«Δεν θα υπάρξει ειδική μεταχείριση για αυτόν», τόνισε ο Ντάνι Σο.

Το παρελθόν με τον Έπστιν

Ο πρίγκιπας, που έχει πλήρως αμαυρωθεί, διαμένει πλέον σε απομονωμένο εξοχικό, το Wood Farm, όπου μετακόμισε νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Το σπίτι ήταν η κατοικία του πατέρα του, Δούκα του Εδιμβούργου, στα τελευταία του χρόνια. Τον συνοδεύουν δύο αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την προστασία του.

Στα αρχεία Έπστιν εμφανίζεται ο Άντριου να γονατίζει μπροστά σε νεαρή γυναίκα, ενώ αντιμετωπίζει ερωτήματα για emails που φέρεται να κοινοποίησε εμπιστευτικές πληροφορίες από το ρόλο του ως εμπορικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου στον χρηματοοικονομικό μεγιστάνα.

Ο πρίγκιπας καλείται επίσης να καταθέσει στην αμερικανική κοινοβουλευτική έρευνα για τον Έπστιν, ο οποίος πέθανε στη φυλακή το 2019.

Ο ηγέτης του Εργατικού Κόμματος, Sir Keir Starmer, δήλωσε σήμερα στην εκπομπή BBC Breakfast: «Όποιος έχει οποιαδήποτε πληροφορία πρέπει να καταθέσει. Είτε πρόκειται για τον Άντριου είτε για οποιονδήποτε άλλον, όποιος έχει σχετικές πληροφορίες οφείλει να προσέλθει στις αρμόδιες Αρχές». Πρόσθεσε ότι «όλοι είναι ίσοι ενώπιον του νόμου, και κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου».

Ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας ανέφερε επίσης ότι δεν θα εμποδίσει δημόσια συζήτηση στο Κοινοβούλιο σχετικά με τον πρίγκιπα και τις σχέσεις του με τον Έπστιν.

Οι Λονδρέζοι επικροτούν τη σύλληψη του έκπτωτου Πρίγκιπα Άντριου

«Του αξίζει!». Στους δρόμους του Λονδίνου, Βρετανοί δεν κρύβουν την ικανοποίησή τους για τη σύλληψη του έκπτωτου Πρίγκιπα Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, βλέποντας σε αυτή «ένα ισχυρό μήνυμα» ότι ο νεότερος αδελφός του Βασιλιά Καρόλου και η βασιλική οικογένεια δεν είναι υπεράνω του νόμου.

«Είμαι χαρούμενη», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο χαμογελώντας η Έμμα Κάρτερ, δικηγόρος στο επάγγελμα. «Ειλικρινά, θα έπρεπε να τον είχαν συλλάβει εδώ και πολύ καιρό», συνέχισε η 55χρονη, μιλώντας από το Λονδίνο.

Η σύλληψή του στέλνει «ένα ισχυρό μήνυμα. Του αξίζει!», πρόσθεσε.

Για την ίδια, ο πρώην πρίγκιπας «κρυβόταν για χρόνια πίσω από τα προνόμιά του και τη δημοτικότητα της μητέρας του, της Βασίλισσας Ελισάβετ Β΄», η οποία πέθανε τον Σεπτέμβριο του 2022.

Η Μάγκι Γέο, μια 59χρονη συνταξιούχος, υποδέχτηκε επίσης την είδηση ​με ένα πλατύ χαμόγελο. «Νόμιζα ότι κανείς δεν αγγίζει (σ.σ. τη βασιλική οικογένεια)», είπε. «Είναι καλό να γνωρίζουμε ότι δεν είναι υπεράνω του νόμου. Τουλάχιστον η βρετανική δικαιοσύνη λειτουργεί».

Η Τζένιφερ Τίσο, μια 39χρονη αναλύτρια δεδομένων, εξέφρασε τη χαρά της που μετά τις συλλήψεις «ροκ σταρ και σούπερ σταρ, τώρα αυτές φτάνουν σε υψηλότερα κλιμάκια, όπως η βασιλική οικογένεια».

Πολλοί Βρετανοί φάνηκαν να στοιχηματίζουν στην ατιμωρησία της βασιλικής οικογένειας. Μια δημοσκόπηση της YouGov που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα έδειξε ότι σχεδόν τα δύο τρίτα των Βρετανών (62%) θεωρούσαν «απίθανο» να απαγγελθούν κατηγορίες κατά του Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, ο οποίος εξακολουθεί να αρνείται τις κατηγορίες σε βάρος του.

Η ικανοποίηση που ήταν πρόδηλη στους δρόμους του Λονδίνου σήμερα, μετά την ανακοίνωση της σύλληψης του Άντριου, καταδεικνύει επίσης την υψηλή αντιδημοτικότητα γύρω από τον αδελφό του βασιλιά, για το σκάνδαλο των σχέσεών του με τον Έπστιν.

Βασιλιάς Κάρολος : «Δεν είναι σωστό να σχολιάσω»

«Δεν θα ήταν σωστό εκ μέρους μου να προβώ σε περαιτέρω σχόλια επί του θέματος. Εν τω μεταξύ, η οικογένειά μου κι εγώ θα συνεχίσουμε το καθήκον και την προσφορά μας προς όλους εσάς», ήταν η πρώτη δήλωση του βασιλιά Καρόλου για τη σύλληψη του μικρότερου αδερφού του, Άντριου.

Συμπληρωματικά, όσον αφορά στην έρευνα, την Τετάρτη, η Αστυνομία των Δυτικών Μίντλαντς επιβεβαίωσε ότι εξέταζε ιδιωτικές πτήσεις προς και από το αεροδρόμιο του Μπέρμιγχαμ.

Η Αστυνομία του Σάρεϊ προέτρεψε επίσης όσους έχουν πληροφορίες να καταγγείλουν ισχυρισμούς για εμπορία ανθρώπων και σεξουαλική επίθεση από τη δεκαετία του 1990, οι οποίοι εμφανίστηκαν στα αρχεία του Έπστιν.

Επίσης η Εθνική Υπηρεσία Δίωξης Εγκλήματος συνεργάζεται με τις Αστυνομικές Δυνάμεις που αξιολογούν τους ισχυρισμούς που διατυπώνονται στα αρχεία.

Ξεχωριστά, ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ κατηγορείται για σεξουαλική επίθεση κατά της Βιρτζίνια Τζιουφρέ. Υποστηρίζεται επίσης ότι μια γυναίκα περίπου 20 ετών στάλθηκε στη Βρετανία από τον Έπστιν για σεξουαλική επαφή με τον Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ.

Πέρυσι φημολογήθηκε ότι ο Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ ζήτησε από έναν από τους αξιωματικούς της βασιλικής προστασίας του να ερευνήσει το ιστορικό της κας Τζιουφρέ, αφότου εκείνη ισχυρίστηκε ότι είχε πέσει θύμα εμπορίας ανθρώπων στη Βρετανία και είχε αναγκαστεί να κάνει σεξ μαζί του.

Υποστηρίχθηκε ότι είχε δώσει στην αστυνομικό την ημερομηνία γέννησης και τον αριθμό κοινωνικής ασφάλισης της κας Τζιουφρέ, λίγο πριν δημοσιευτεί μια φωτογραφία του ζεύγους σε εφημερίδα, τον Φεβρουάριο του 2011.

Η Σκότλαντ Γιαρντ δήλωσε ότι είχε διενεργήσει αξιολόγηση των ισχυρισμών σχετικά με τις φερόμενες ενέργειες του σωματοφύλακα, αλλά δεν είχε αποκαλύψει «οποιαδήποτε πρόσθετα στοιχεία για εγκληματικές πράξεις ή ανάρμοστη συμπεριφορά».

Ο Άντριου αρνείται κάθε κατηγορία, ενώ ο αδελφός του, Βασιλιάς Κάρολος, δήλωσε ότι είναι έτοιμος να συνεργαστεί με την Αστυνομία στις έρευνες.