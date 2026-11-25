Δύο επιπλέον κατηγορίες απαγγέλθηκαν την Τρίτη 24 Νοεμβρίου σε βάρος του Τόμας Μαρκλ (φωτό), πατέρα της Μέγκαν Μαρκλ, και πεθερού του πρίγκιπα Χάρι, από ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Λος Άντζελες των ΗΠΑ. Οι νέες κατηγορίες αφορούν την κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, επιβαρύνοντας περαιτέρω τη νομική θέση του 82χρονου.

Με την προσθήκη των δύο νέων κατηγοριών, διπλασιάζεται ο συνολικός αριθμός των κατηγοριών που αντιμετωπίζει ο Μαρκλ στο πλαίσιο της συγκεκριμένης υπόθεσης. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φέρεται να πόζαρε σε φωτογραφίες μαζί με τουλάχιστον ένα γυμνό ανήλικο κορίτσι, ενώ σε άλλο φωτογραφικό υλικό εμφανίζονται και άλλα παιδιά γυμνά ή ημίγυμνα.

Σε περίπτωση καταδίκης, ο 82χρονος Τόμας Γουέιν Μαρκλ αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και 40 ετών, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποίησε ο επικεφαλής ομοσπονδιακός εισαγγελέας του Λος Άντζελες, Μπιλ Εσέιλι.

Ο Τόμας Μαρκλ, είχε συλληφθεί την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στη Φλόριντα, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Ο 82χρονος φέρεται να είχε αποθηκεύσει φωτογραφίες σεξουαλικού περιεχομένου, στις οποίες εμφανίζεται ο ίδιος μαζί με κορίτσια πριν από την εφηβεία, σε δύο αποθηκευτικούς χώρους στην περιοχή του Λος Άντζελες, τους οποίους νοίκιαζε επί σχεδόν δύο δεκαετίες.

Ο Μαρκλ κρατείται αυτή τη στιγμή σε φυλακή στη Φλόριντα. Ωστόσο, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του Εσέιλι, αναμένεται να μεταφερθεί στο Λος Άντζελες μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Το σοβαρό πρόβλημα υγείας και η νέα σύλληψη

Ο Τόμας Μαρκλ είχε επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες από τις Φιλιππίνες, έπειτα από σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη νωρίτερα μέσα στη χρονιά και το οποίο είχε ως συνέπεια τον ακρωτηριασμό του αριστερού του ποδιού. Μετά την αρχική σύλληψή του, είχε αφεθεί ελεύθερος υπό καθεστώς εγγύησης. Ωστόσο, η ελευθερία του δεν διήρκεσε πολύ, καθώς συνελήφθη εκ νέου λίγες ημέρες αργότερα, όταν φέρεται να επιχείρησε να αφαιρέσει κατά τη διάρκεια της νύχτας το ηλεκτρονικό βραχιολάκι επιτήρησης που του είχε επιβληθεί ως περιοριστικός όρος.

Οι τελευταίες δικαστικές εξελίξεις σημειώνονται λίγο μετά την απόφαση δικαστή, ο οποίος έκρινε ότι ο 82χρονος διαθέτει την απαραίτητη διανοητική ικανότητα προκειμένου να παραπεμφθεί σε δίκη και να παρακολουθήσει τη δικαστική διαδικασία. Η κρίση αυτή στηρίχθηκε στα συμπεράσματα αξιολόγησης που διενήργησε ειδικός ψυχίατρος.