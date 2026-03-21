Αντίο στα πτερύγια. Στις 11 Μαρτίου 2026, ο βασιλιάς Γουλιέλμος-Αλέξανδρος της Ολλανδίας πιλόταρε για τελευταία φορά ένα Boeing 737 της KLM. Κανείς δεν ήξερε ότι το έκανε αυτό για χρόνια, κρυφά. Ή μάλλον, ανώνυμα.

Για σχεδόν 30 χρόνια, δηλαδή από τότε που ήταν «μόνο» διάδοχος του θρόνου, ήταν συγκυβερνήτης σε εμπορικές πτήσεις της KLM, πραγματοποιώντας περίπου τρεις πτήσεις το μήνα.

Χρησιμοποιούσε το ψευδώνυμο, Μενίρ Φαν Μπιούρεν. Οι συνάδελφοί του το γνώριζαν, αλλά πάντα διατηρούσαν απόλυτη διακριτικότητα σχετικά με ό,τι συνέβαινε στο πιλοτήριο.

Οι περισσότεροι επιβάτες, από την άλλη πλευρά, δεν είχαν ιδέα ποιος πιλοτάριζε το αεροπλάνο τους. Γιατί να το ξέρουν, άλλωστε; Κατά τη διάρκεια των πτήσεών του, ο βασιλιάς μετέφερε οπαδούς του ποδοσφαίρου στην Πράγα, παιδιά στη Λαπωνία, τουρίστες στην Ίμπιζα.

Χιλιάδες άνθρωποι, μεταφέρθηκαν αεροπορικώς από έναν βασιλιά χωρίς να το γνωρίζουν ποτέ.