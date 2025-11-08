Η Τεχεράνη κατήγγειλε χθες Παρασκευή «μιντιακό εφεύρημα» και «μέγα ψέμα», μερικές ώρες μετά την κατηγορία της Ουάσιγκτον πως η πρεσβεία του Ιράν στο Μεξικό ενεθάρρυνε συνωμοσία που είχε σκοπό να δολοφονηθεί η πρέσβης του Ισραήλ στη Μεξικανική πρωτεύουσα.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι οι μεξικανικές αρχές παρενέβησαν για να σταματήσουν την απόπειρα δολοφονίας της πρέσβειρας, Έινατ Κραντς-Νάιγκερ.

🚨 Irán planeó asesinar a la embajadora de Israel en México Según funcionarios de EU e Israel, la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán planeó asesinar a la embajadora Einat Kranz-Neiger El complot habría sido frustrado el verano pasado https://t.co/Zc75lDpYeH pic.twitter.com/4Ub9TyV3U9 — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) November 7, 2025

«Ευχαριστούμε τις υπηρεσίες ασφαλείας και επιβολής του νόμου στο Μεξικό για την αποτροπή ενός τρομοκρατικού δικτύου υπό την καθοδήγηση του Ιράν που επιδίωκε να επιτεθεί στην πρεσβευτή του Ισραήλ στο Μεξικό», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ.

Ωστόσο, τουπουργείο Εξωτερικών του Μεξικού, ώρες αφότου διατυπώθηκαν για πρώτη φορά οι ισχυρισμοί, γνωστοποίησε ότι «δεν είχε λάβεικαμία πληροφορία» σχετικά με το φερόμενο περιστατικό.

«Πρόκειται για μιντιακό εφεύρημα, για μέγα ψέμα, σκοπός του οποίου είναι να βλάψει τις φιλικές και ιστορικές σχέσεις μεταξύ των δυο χωρών (του Μεξικού και του Ιράν), και το απορρίπτουμε κατηγορηματικά», τόνισε η πρεσβεία της Ισλαμικής Δημοκρατίας στο Μεξικό μέσω X, στην πρώτη επίσημη αντίδραση της Τεχεράνης στην κατηγορία των αμερικανικών αρχών.