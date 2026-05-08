Η ακτοφυλακή των Φιλιππίνων ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι αεροσκάφος της εξέπεμψε προειδοποίηση προς ένα κινεζικό πλοίο το οποίο έπλεε μαζί με περίπου άλλα 40 σκάφη στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας, σε μια περιοχή που διεκδικείται και από τις δύο χώρες.

Στην περιοχή αυτή των Νησιών Σπράτλι σημειώνονται συχνά επεισόδια μεταξύ κινεζικών και φιλιππινέζικων πλοίων. Επικαλούμενη ιστορικούς λόγους, η Κίνα διεκδικεί σχεδόν όλες τις νησίδες και τους υφάλους αυτού του αρχιπελάγους, μολονότι διεθνές διαιτητικό δικαστήριο έκρινε ότι οι διεκδικήσεις της δεν έχουν καμία νομική βάση.

Το κινεζικό επιστημονικό ερευνητικό σκάφος Xiang Yang Hong 33, το οποίο μπορεί να μεταφέρει υποβρύχια οχήματα, πραγματοποίησε την Τετάρτη επιχειρήσεις κοντά σε έναν ύφαλο των νησιών Σπράτλι, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ακτοφυλακής των Φιλιππίνων. Το πλοίο έστελνε μια μικρότερη λέμβο προς τον ύφαλο Ιροκουά, μια αμφισβητούμενη ζώνη που θεωρείται πλούσια σε υδρογονάνθρακες, όταν εντοπίστηκε από το αεροπλάνο. Η Μανίλα λέει ότι επιβεβαίωσε έτσι ότι συνεχίζονταν οι «μη εξουσιοδοτημένες επιχειρήσεις» θαλάσσιων ερευνών στην περιοχή.

Το φιλιππινέζικο αεροσκάφος παρατήρησε επίσης 41 «σκάφη της ναυτικής πολιτοφυλακής» της Κίνας, αγκυροβολημένα κοντά σε αυτόν τον ύφαλο και στο νησί Θίτου, όπου κατοικούν 400 Φιλιππινέζοι. «Η παρουσία του ερευνητικού σκάφους και η μαζική ανάπτυξη πλοίων της κινεζικής ναυτικής πολιτοφυλακής αποτελούν σοβαρή παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων και της θαλάσσιας δικαιοδοσίας των Φιλιππίνων», υποστήριξε η ακτοφυλακή.

Από την πλευρά της, η Κίνα αμφισβήτησε αυτή την εκδοχή των γεγονότων και λέει ότι το επιστημονικό ερευνητικό σκάφος «παρενοχλήθηκε» από το φιλιππινέζικο αεροπλάνο. Η Μανίλα «επιχειρεί να αντιστρέψει τους ρόλους, να διαστρεβλώσει τα γεγονότα και να παραπλανήσει την κοινή γνώμη», υποστήριξε. «Προειδοποιούμε επίσημα τις Φιλιππίνες: σταματήστε αμέσως τις παράνομες παρεμβάσεις σας, τις συκοφαντίες και τους επικοινωνιακούς ελιγμούς σας», πρόσθεσε.

Η πρεσβεία της Κίνας στη Μανίλα ανέφερε σε δική της ανακοίνωση ότι τα εν λόγω νησιά και οι ύφαλοι ανήκουν στην κινεζική επικράτεια, επικαλούμενη «ιστορικά δικαιώματα». Πρόσθεσε δε ότι τα επιστημονικά ερευνητικά πλοία εκτελούσαν τις αποστολές τους σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Το επεισόδιο αυτό συμβαίνει τη στιγμή που χιλιάδες στρατιώτες από τις Φιλιππίνες και τις ΗΠΑ, στους οποίους προστέθηκε για πρώτη φορά ένα σημαντικό ιαπωνικό σώμα, ξεκίνησαν τη Δευτέρα ετήσιες στρατιωτικές ασκήσεις στις Φιλιππίνες.

Πηγές: ΑΜΠΕ, AFP, Reuters