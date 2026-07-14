Σταθερή παραμένει η θέση της Μόσχας όσον αφορά οποιαδήποτε μελλοντική διευθέτηση στην Ουκρανία. Πιο συγκεκριμένα το Κρεμλίνο να ξεκαθαρίζει ότι καμία συμφωνία δεν μπορεί να σταθεί χωρίς τη δική του παρουσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Αφορμή για τη νέα αυτή τοποθέτηση στάθηκαν οι πρόσφατες δηλώσεις του Γερμανού καγκελάριου, Φρίντριχ Μερτς, σχετικά με το πλαίσιο παροχής εγγυήσεων ασφαλείας προς το Κίεβο, οι οποίες προκάλεσαν την άμεση αντίδραση της ρωσικής πλευράς.

Ο εκπρόσωπος του ρωσικού προεδρείου, Ντμίτρι Πεσκόφ, σχολιάζοντας τις αναφορές του Βερολίνου, τόνισε χαρακτηριστικά ότι είναι πρακτικά αδύνατο να οικοδομηθεί ένα αξιόπιστο σύστημα ασφαλείας για την Ουκρανία εάν αποκλειστεί η Ρωσία από τις σχετικές διαδικασίες.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσαν τα ρωσικά ειδησεογραφικά πρακτορεία, η Μόσχα θεωρεί πως τέτοιου είδους πρωτοβουλίες από την πλευρά των Ευρωπαίων ηγετών στερούνται ρεαλισμού, επιμένοντας ότι η δική της συμμετοχή αποτελεί βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε βιώσιμη λύση στην ευρύτερη περιοχή.

Τα σχόλια του Μερτς κατέδειξαν πως οι Ευρωπαίοι βρίσκονται σε αδιέξοδο, είπε. Εάν οι Ευρωπαίοι είναι πράγματι πεπεισμένοι για κάτι τέτοιο, «τότε αυτό αποκλείει τη συμμετοχή ευρωπαϊκών χωρών στη διαδικασία διευθέτησης», είπε ο Πεσκόφ.

Η τοποθέτηση του Πεσκόφ εκλαμβάνεται ως απάντηση στις δηλώσεις του Μερτς σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα, μετά τη σύνοδο της αποκαλούμενης «Συμμαχίας των Προθύμων» για την υποστήριξη της Ουκρανίας.

Ο καγκελάριος της Γερμανίας υπογράμμισε τις πρόσφατες στρατιωτικές επιτυχίες της Ουκρανίας, εκτιμώντας πως παρουσιάζεται μια ευκαιρία για ειρήνη. «Η Ουκρανία και οι εταίροι της θα αποφασίσουν πώς θα διαμορφώσουμε τις λεπτομέρειες των εγγυήσεων ασφαλείας μας, και όχι η Μόσχα», δήλωσε ο Μερτς.

Η Συμμαχία των Προθύμων σχεδιάζει τη συγκρότηση μιας πολυεθνικής δύναμης, υπό ευρωπαϊκή ηγεσία και με την υποστήριξη των ΗΠΑ, η οποία θα αναπτυχθεί στην Ουκρανία μετά το τέλος του πολέμου προκειμένου να εγγυηθεί την ασφάλεια της χώρας.