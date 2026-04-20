Το αντιτορπιλικό USS Spruance (DDG 111) των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση σε ιρανικό πλοίο που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ.
Η CENTCOM επιβεβαίωσε αυτή την είδηση με την ανάρτηση ενός βίντεο, στο οποίο γράφει ότι πραγματοποίησε επίθεση και στη συνέχεια ρεσάλτο κατά του πλοίου Touska με ιρανική σημαία που προσπάθησε να περάσει τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό.
«Οι αμερικανικές δυνάμεις που επιχειρούν στην Αραβική Θάλασσα επέβαλαν μέτρα ναυτικού αποκλεισμού εναντίον ενός φορτηγού πλοίου με ιρανική σημαία που προσπαθούσε να πλεύσει προς ένα ιρανικό λιμάνι», γράφει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της στο Χ.
«Θα ανταποδώσουμε σύντομα», προειδοποιήσε το Ιράν μετά το ρεσάλτο του ιρανικού φορτηγού πλοίου από τις ΗΠΑ. Σε επίσημη απάντηση στην επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα, η ανώτατη κοινή στρατιωτική διοίκηση του Ιράν δήλωσε ότι οι Αμερικάνοι παραβίασαν την εκεχειρία των δύο εβδομάδων (λήγει τυπικά την Τρίτη) μεταξύ των δύο χωρών, ανοίγοντας πυρ κατά ενός από τα εμπορικά πλοία της.
Το Ιράν δεν σχεδιάζει να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις με τους Αμερικάνους
Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων IRNA, η Ουάσιγκτον προβάλλει «υπερβολικές» απαιτήσεις, ενώ κατηγορείται ότι υιοθετεί αντιφατικές θέσεις και μεταβάλλει συχνά τη διαπραγματευτική της στάση. Το πρακτορείο υποστηρίζει ότι οι εξελίξεις αυτές, σε συνδυασμό με τον αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών και τη χρήση «απειλητικής ρητορικής», έχουν μέχρι στιγμής εμποδίσει την πρόοδο των συνομιλιών.
Σε ανάρτηση στο Telegram και το X, το IRNA αναφέρει ότι υπό τις παρούσες συνθήκες «δεν διαφαίνεται θετική προοπτική για ουσιαστικές διαπραγματεύσεις», χωρίς ωστόσο να επικαλείται συγκεκριμένο αξιωματούχο ή κρατικό φορέα.
Η τοποθέτηση αυτή έρχεται μετά από αντίστοιχα μηνύματα δύο ιρανικών μέσων ενημέρωσης, που συνδέονται με τους Φρουρούς της Επανάστασης, τα οποία εξέφρασαν επίσης αμφιβολίες σχετικά με τη συμμετοχή της Τεχεράνης σε ενδεχόμενες συνομιλίες.
Η Τεχεράνη, όπως μετέδωσε νωρίτερα και το πρακτορείο Tasnim, δηλώνει ότι δεν θα στείλει τους αντιπροσώπους της στο Ισλαμαμπάντ, όσο διαρκεί ο αποκλεισμός των λιμανιών του Ιράν από το αμερικανικό ναυτικό.
Ο Τραμπ έδωσε εντολή οι Αμερικάνοι διαπραγματευτές να μεταβούν στο Πακιστάν
Ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social ανέφερε ότι το φορτηγό πλοίο TOUSKA, μήκους σχεδόν 274 μέτρα και βάρους σχεδόν όσο ένα αεροπλανοφόρο, επιχείρησε να περάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχει επιβληθεί από τις ΗΠΑ.
Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, το πλήρωμα του ιρανικού πλοίου δεν συμμορφώθηκε με τις εντολές των αμερικανών Ενόπλων Δυνάμεων, με αποτέλεσμα να δεχθεί επίθεση. «Το ιρανικό πλήρωμα αρνήθηκε να υπακούσει, οπότε το πλοίο του ναυτικού μας το σταμάτησε αμέσως, ανοίγοντας μια τρύπα στο μηχανοστάσιο» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε νωρίτερα ότι έδωσε εντολή στον αντιπρόεδρό του Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος ήταν επικεφαλής της αντιπροσωπείας την 11η Απριλίου στο τότε «ναυάγιο» των διαπραγματεύσεων να πάει μαζί με τον ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του προέδρου Τζάρεντ Κούσνερ στο Πακιστάν για εκ νέου συνομιλίες.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ διαβεβαίωσε μέσω Truth Social ότι προσφέρει «πολύ δίκαιη και λογική συμφωνία» στην Τεχεράνη και απείλησε ξανά ότι σε περίπτωση άρνησης οι ΗΠΑ «θα καταστρέψουν όλες τις ηλεκτροπαραγωγικές εγκαταστάσεις και όλες τις γέφυρες στο Ιράν».
Το Ιράν εκτέλεσε δύο άνδρες που καταδικάστηκαν για σχεδιασμό επιθέσεων εκ μέρους του Ισραήλ
Το Ιράν εκτέλεσε δύο άνδρες που είχαν καταδικαστεί για συνεργασία με την υπηρεσία πληροφοριών του Ισραήλ, Μοσάντ, και σχεδιασμό επιθέσεων εντός της χώρας.
Πρόκειται για τους Μοχάμεντ Μασούμ Σαχί και Χαμέντ Βαλιντί, ο οποίοι κατηγορήθηκαν ότι συμμετείχαν σε δίκτυο κατασκοπείας που συνδεόταν με τη Μοσάντ.
Είχαν καταδικαστεί για κατηγορίες όπως «εχθρότητα κατά του Θεού» και συνεργασία με εχθρικές ομάδες, και οι θανατικές ποινές τους επικυρώθηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο πριν εκτελεστούν, αναφέρει το Mizan.
Τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών της Iράν και του Πακιστάν
«Ο Σεγιέντ Αμπάς Αραγτσί, Υπουργός Εξωτερικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, και ο Μοχαμάντ Ισάκ Νταρ, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, συζήτησαν τις περιφερειακές εξελίξεις και ζητήματα που σχετίζονται με την κατάπαυση του πυρός σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν το βράδυ της Κυριακής» ανακοίνωσε η Τεχεράνη.
Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης του Πακιστάν, εξηγώντας τις προσπάθειες της χώρας για τον τερματισμό του πολέμου και την εδραίωση της ειρήνης στην περιοχή, τόνισε την ετοιμότητα της χώρας να συνεχίσει τις διαβουλεύσεις σε αυτό το θέμα.
Ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας μας, εκτιμώντας τις προσπάθειες και τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν στις διαπραγματεύσεις που σχετίζονται με την κατάπαυση του πυρός και τον τερματισμό του πολέμου, υπενθύμισε την υπεύθυνη προσέγγιση του Ιράν στην είσοδο στη διπλωματική διαδικασία για τον τερματισμό του πολέμου. Αναφερόμενος στις πικρές εμπειρίες του περασμένου έτους και στις επανειλημμένες παραβιάσεις των δεσμεύσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ιδίως στην στρατιωτική επιθετικότητα κατά του Ιράν εν μέσω των διαπραγματεύσεων τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2014, θεώρησε τις πρόσφατες ενέργειες της χώρας όσον αφορά την παραβίαση της εκεχειρίας, την απειλή κατά των ιρανικών λιμένων, ακτών και πλοίων, την απειλητική ρητορική, την υποβολή παράλογων απαιτήσεων και τις συνεχείς αντιφάσεις ως σαφή σημάδια των κακών προθέσεων της Αμερικής και της έλλειψης σοβαρότητας στη διπλωματία, και δήλωσε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα χρησιμοποιήσει όλες τις δυνατότητές της για να προστατεύσει τα συμφέροντα και την εθνική ασφάλεια του Ιράν.
Οι Υπουργοί Εξωτερικών του Ιράν και του Πακιστάν τόνισαν τη συνέχιση των διαβουλεύσεων για την προώθηση του κοινού στόχου της διατήρησης της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή».
Το Πακιστάν προετοιμάζεται για πιθανό δεύτερο γύρο συνομιλιών ΗΠΑ – Ιράν
Το Ισλαμαμπάντ βρίσκεται σε κατάσταση lockdown, τουλάχιστον στην κόκκινη ζώνη και σε αρκετές άλλες περιοχές, όπου οι δρόμοι είναι κλειστοί. Πολλά αμερικανικά αεροσκάφη C-17 Globemaster προσγειώθηκαν στο Ισλαμαμπάντ τις τελευταίες 24 ώρες,
Το Πακιστάν έχει καταβάλει πολλές διπλωματικές προσπάθειες. Ο αρχηγός των αμυντικών δυνάμεων του Πακιστάν βρισκόταν στην Τεχεράνη για τρεις ημέρες.
Ωστόσο, οι πρόσφατες εντάσεις και η σκληρή ρητορική μεταξύ των δύο πλευρών σκιάζουν αυτές τις συνομιλίες.
Ιράν: Απόφαση για πώληση κατεστραμμένων κυβερνητικών κτηρίων μετά τον πόλεμο
Το Ιράν εξέδωσε νέα οδηγία που επιτρέπει την πώληση ή ανταλλαγή κυβερνητικών κτηρίων, τα οποία υπέστησαν ζημιές κατά τη διάρκεια του πολέμου, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.
Η οδηγία δίνει τη δυνατότητα στις κρατικές υπηρεσίες να αποφασίζουν για την τύχη δημόσιων κτηρίων που είτε κρίνονται μη επισκευάσιμα, είτε έχουν υποστεί εκτεταμένες καταστροφές.