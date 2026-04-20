Το αντιτορπιλικό USS Spruance (DDG 111) των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση σε ιρανικό πλοίο που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ.

Η CENTCOM επιβεβαίωσε αυτή την είδηση με την ανάρτηση ενός βίντεο, στο οποίο γράφει ότι πραγματοποίησε επίθεση και στη συνέχεια ρεσάλτο κατά του πλοίου Touska με ιρανική σημαία που προσπάθησε να περάσει τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό.

«Οι αμερικανικές δυνάμεις που επιχειρούν στην Αραβική Θάλασσα επέβαλαν μέτρα ναυτικού αποκλεισμού εναντίον ενός φορτηγού πλοίου με ιρανική σημαία που προσπαθούσε να πλεύσει προς ένα ιρανικό λιμάνι», γράφει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της στο Χ.

«Θα ανταποδώσουμε σύντομα», προειδοποιήσε το Ιράν μετά το ρεσάλτο του ιρανικού φορτηγού πλοίου από τις ΗΠΑ. Σε επίσημη απάντηση στην επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα, η ανώτατη κοινή στρατιωτική διοίκηση του Ιράν δήλωσε ότι οι Αμερικάνοι παραβίασαν την εκεχειρία των δύο εβδομάδων (λήγει τυπικά την Τρίτη) μεταξύ των δύο χωρών, ανοίγοντας πυρ κατά ενός από τα εμπορικά πλοία της.

Το Ιράν δεν σχεδιάζει να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις με τους Αμερικάνους

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων IRNA, η Ουάσιγκτον προβάλλει «υπερβολικές» απαιτήσεις, ενώ κατηγορείται ότι υιοθετεί αντιφατικές θέσεις και μεταβάλλει συχνά τη διαπραγματευτική της στάση. Το πρακτορείο υποστηρίζει ότι οι εξελίξεις αυτές, σε συνδυασμό με τον αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών και τη χρήση «απειλητικής ρητορικής», έχουν μέχρι στιγμής εμποδίσει την πρόοδο των συνομιλιών.

Σε ανάρτηση στο Telegram και το X, το IRNA αναφέρει ότι υπό τις παρούσες συνθήκες «δεν διαφαίνεται θετική προοπτική για ουσιαστικές διαπραγματεύσεις», χωρίς ωστόσο να επικαλείται συγκεκριμένο αξιωματούχο ή κρατικό φορέα.

Η τοποθέτηση αυτή έρχεται μετά από αντίστοιχα μηνύματα δύο ιρανικών μέσων ενημέρωσης, που συνδέονται με τους Φρουρούς της Επανάστασης, τα οποία εξέφρασαν επίσης αμφιβολίες σχετικά με τη συμμετοχή της Τεχεράνης σε ενδεχόμενες συνομιλίες.

Η Τεχεράνη, όπως μετέδωσε νωρίτερα και το πρακτορείο Tasnim, δηλώνει ότι δεν θα στείλει τους αντιπροσώπους της στο Ισλαμαμπάντ, όσο διαρκεί ο αποκλεισμός των λιμανιών του Ιράν από το αμερικανικό ναυτικό.

Ο Τραμπ έδωσε εντολή οι Αμερικάνοι διαπραγματευτές να μεταβούν στο Πακιστάν

Ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social ανέφερε ότι το φορτηγό πλοίο TOUSKA, μήκους σχεδόν 274 μέτρα και βάρους σχεδόν όσο ένα αεροπλανοφόρο, επιχείρησε να περάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχει επιβληθεί από τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, το πλήρωμα του ιρανικού πλοίου δεν συμμορφώθηκε με τις εντολές των αμερικανών Ενόπλων Δυνάμεων, με αποτέλεσμα να δεχθεί επίθεση. «Το ιρανικό πλήρωμα αρνήθηκε να υπακούσει, οπότε το πλοίο του ναυτικού μας το σταμάτησε αμέσως, ανοίγοντας μια τρύπα στο μηχανοστάσιο» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε νωρίτερα ότι έδωσε εντολή στον αντιπρόεδρό του Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος ήταν επικεφαλής της αντιπροσωπείας την 11η Απριλίου στο τότε «ναυάγιο» των διαπραγματεύσεων να πάει μαζί με τον ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του προέδρου Τζάρεντ Κούσνερ στο Πακιστάν για εκ νέου συνομιλίες.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ διαβεβαίωσε μέσω Truth Social ότι προσφέρει «πολύ δίκαιη και λογική συμφωνία» στην Τεχεράνη και απείλησε ξανά ότι σε περίπτωση άρνησης οι ΗΠΑ «θα καταστρέψουν όλες τις ηλεκτροπαραγωγικές εγκαταστάσεις και όλες τις γέφυρες στο Ιράν».

Δείτε και εδώ τις εξελίξεις