Οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες μπορεί να πλήξουν με δασμούς ύψους 93 δισεκατομμυρίων ευρώ (107,71 δισεκατομμύρια δολάρια) τις ΗΠΑ ή να περιορίσουν τις αμερικανικές εταιρίες από την αγορά της Ένωσης, ως απάντηση στις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προς τους συμμάχους του ΝΑΤΟ που αντιτίθενται στην εκστρατεία του για την απόκτηση της Γροιλανδίας, γράφει σήμερα η εφημερίδα Financial Times.

Τα μέτρα αντιποίνων καταρτίζονται για να δώσουν στους Ευρωπαίους ηγέτες το πλεονέκτημα σε κρίσιμες συναντήσεις με τον Τραμπ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με το δημοσίευμα των FT, που επικαλείται αξιωματούχους που μετέχουν στις προετοιμασίες για τις συναντήσεις στην Ελβετία.

Οι ίδιοι αξιωματούχοι τονίζουν ότι στόχος είναι να επιτευχθεί ένας συμβιβασμός με τον Τραμπ και να αποφευχθεί η ρήξη εντός της δυτικής στρατιωτικής συμμαχίας, η οποία θα συνιστούσε υπαρξιακή απειλή για την ασφάλεια της Ευρώπης, καθώς περιγράφουν την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία 24ωρα ως τη σοβαρότερη διατλαντική κρίση των τελευταίων δεκαετιών.

Στο τραπέζι, όπως αναφέρουν οι FT έχει τεθεί η προϋπάρχουσα λίστα δασμών, που μπήκε στον «πάγο» έως τις 6 Φεβρουαρίου προκειμένου να αποτραπεί μια κλιμάκωση της εμπορικής διαμάχης και να αποφευχθεί ένας ολοκληρωτικός εμπορικός πόλεμος, αλλά και το λεγόμενο ευρωπαϊκό «μπαζούκα», το «Μέσο Καταστολής Καταναγκασμού» της ΕΕ (anti-coercion instrument), που θα μπορούσε να περιορίσει τις επενδύσεις και την πρόσβαση αμερικανικών εταιρειών όπως οι Big Tech στην κοινή αγορά.

Ο Τραμπ απείλησε το Σάββατο να επιβάλει δασμούς 10% από την 1η Φεβρουαρίου σε αγαθά από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Νορβηγία και άλλα έξι κράτη-μέλη της ΕΕ που συμμετέχουν σε αρκτικές στρατιωτικές ασκήσεις στη Γροιλανδία.

Παρότι η Γαλλία πιέζει για χρήση του «μπαζούκα» και Παρίσι – Βερολίνο συντονίζουν κοινή απάντηση, όπως σημειώνουν οι FT, πολλές χώρες της ΕΕ προκρίνουν την αποκλιμάκωση και τον διάλογο πριν από οποιαδήποτε αντίποινα.

Σε μια προσπάθεια άσκησης πίεσης στον Τραμπ, σύμφωνα πάντα με τους FT, τα μεγαλύτερα κόμματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν καθυστερήσει την ψηφοφορία για τη μείωση των δασμών στα αμερικανικά προϊόντα που προβλέπει η εμπορικής συμφωνίας που υπέγραψαν οι δύο πλευρές πέρυσι.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες ελπίζουν ότι η απειλή αντιποίνων θα αυξήσει την εσωτερική πίεση στις ΗΠΑ και θα ωθήσει τον Τραμπ να κάνει πίσω.

Ωστόσο, Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν σκληρύνει τη στάση τους, υποστηρίζοντας ότι η ασφάλεια της Γροιλανδίας απαιτεί να περάσει το αρκτικό νησί σε αμερικανικό έλεγχο.

Έκτακτη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών της ΕΕ τις επόμενες μέρες συγκαλεί ο Κόστα

Έκτακτη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών της ΕΕ τις επόμενες ημέρες συγκαλεί ο Αντόνιο Κόστα με φόντο τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για δασμούς.

Όπως μεταδίδει το Politico, που επικαλείται αξιωματούχο της ΕΕ και έναν διπλωμάτη που γνωρίζει τον σχεδιασμό, η σύνοδος κορυφής έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου. Η συνάντηση των ηγετών, είπε ο αξιωματούχος απαιτεί φυσική παρουσία αντί μέσω τηλεδιασκέψεως.

Η ανάρτηση του Αντόνιο Κόστα για τη Σύνοδο της ΕΕ

«Οι διαβουλεύσεις μου με τα κράτη μέλη σχετικά με τις πρόσφατες εντάσεις για τη Γροιλανδία επιβεβαιώνουν εκ νέου την ισχυρή δέσμευσή μας για τα εξής:

– Ενότητα όσον αφορά τις αρχές του διεθνούς δικαίου, της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής κυριαρχίας.

-Ενότητα στην υποστήριξη και την αλληλεγγύη προς τη Δανία και τη Γροιλανδία.

– Αναγνώριση του κοινού διατλαντικού συμφέροντος για την ειρήνη και την ασφάλεια στην Αρκτική, ιδίως μέσω της συνεργασίας με το ΝΑΤΟ.

– Κοινή εκτίμηση ότι οι δασμοί θα υπονομεύσουν τις διατλαντικές σχέσεις και είναι ασυμβίβαστοι με τη συμφωνία εμπορίου ΕΕ-ΗΠΑ.

– Ετοιμότητα να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας έναντι οποιασδήποτε μορφής εξαναγκασμού.

– Ετοιμότητα να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε εποικοδομητικά με τις ΗΠΑ σε όλα τα θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Δεδομένης της σημασίας των πρόσφατων εξελίξεων και προκειμένου να ενισχυθεί ο συντονισμός, αποφάσισα να συγκαλέσω έκτακτη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τις επόμενες ημέρες».