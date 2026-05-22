Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters, ομάδα διαπραγματεύσεων από το Κατάρ κατέφθασε στην Τεχεράνη, ενεργώντας σε απόλυτο συντονισμό με την Ουάσιγκτον.

To πρακτορείο αναφέρει πως βασικός σκοπός της αποστολής είναι η εξεύρεση μιας κοινά αποδεκτής φόρμουλας για τον τερματισμό των πολεμικών συγκρούσεων με το Ιράν και η διευθέτηση των μεγάλων ζητημάτων που παραμένουν ανοιχτά.

Διεθνείς αναλυτεές υποστηρίζουν πως η κίνηση αυτή της Ντόχα αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η χώρα, παρά την πλούσια μεσολαβητική της παράδοση σε άλλες περιφερειακές κρίσεις, είχε επιλέξει να κρατήσει αποστάσεις από τη συγκεκριμένη αναμέτρηση, ειδικά μετά τις πυραυλικές επιθέσεις που δέχτηκε το προηγούμενο διάστημα.

Την ίδια ώρα, το αραβικό δίκτυο Al-Arabiya φέρνει στο φως της δημοσιότητας εκτενείς λεπτομέρειες από αυτό που περιγράφεται ως το τελικό προσχέδιο μιας πιθανής συμφωνίας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ισλαμική Δημοκρατία, η οποία φέρεται να διαμορφώθηκε με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν.

Με βάση τα όσα έχουν γίνει γνωστά, το κείμενο αυτό έχει τον χαρακτήρα μιας προσωρινής διευθέτησης, αφήνοντας τις πιο σύνθετες διαφωνίες για έναν επόμενο γύρο συνομιλιών που θα ξεκινήσει αμέσως μετά την υπογραφή.

Αν και οι επίσημες ανακοινώσεις ενδέχεται να απέχουν ελάχιστες ώρες, στελέχη και από τις δύο πλευρές ξεκαθαρίζουν ότι απαιτείται ακόμη η τελική έγκριση από τις ηγεσίες των δύο κρατών, ενώ είναι αξιοσημείωτο πως στο τρέχον κείμενο δεν αποτυπώνονται ρητά οι πάγιες αμερικανικές αξιώσεις για το πυρηνικό και το βαλλιστικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως το συγκεκριμένο πλάνο, το οποίο διαρθρώνεται σε εννέα βασικούς άξονες, δίνει απόλυτη προτεραιότητα στην άμεση παύση των εχθροπραξιών σε ξηρά, θάλασσα και αέρα.

Οι δεσμεύσεις που καλούνται να αναλάβουν τα δύο μέρη περιλαμβάνουν τον πλήρη σεβασμό της εθνικής κυριαρχίας, τη διακοπή κάθε στρατιωτικής επιχείρησης εναντίον πολιτικών ή οικονομικών υποδομών, καθώς και τον τερματισμό της επικοινωνιακής αντιπαράθεσης στα μέσα ενημέρωσης.

Παράλληλα, κομβικό σημείο αποτελεί η διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας σε στρατηγικά περάσματα, όπως ο Αραβικός Κόλπος και τα Στενά του Ορμούζ, μέσα από τη δημιουργία ενός κοινού ελεγκτικού μηχανισμού.

Σημειώνεται πως εφόσον η συμφωνία ενεργοποιηθεί, οι νέες συνομιλίες για τα εκκρεμή ζητήματα θα εκκινήσουν εντός μίας εβδομάδας, ανοίγοντας παράλληλα τον δρόμο για τη σταδιακή χαλάρωση των αμερικανικών κυρώσεων, υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι η Τεχεράνη θα τηρήσει απαρέγκλιτα τα συμφωνηθέντα.