Σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών βρέθηκε στο επίκεντρο εκδήλωσης με τίτλο «Το μέλλον των Ηνωμένων Εθνών: Αντιμετωπίζοντας τις γεωπολιτικές εντάσεις και τη θεσμική αβεβαιότητα», που διοργάνωσε το Borough of Manhattan Community College στη Νέα Υόρκη.

Κεντρική ομιλήτρια ήταν η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, πρέσβυς Αγγελική Μπαλτά, η οποία υπογράμμισε ότι ο Οργανισμός δεν βρίσκεται «στο τέλος ενός κύκλου», αλλά σε μια εξελικτική διαδικασία προσαρμογής. Όπως σημείωσε, ο ΟΗΕ μπορεί να μεταρρυθμιστεί και να ανταποκριθεί στις σύγχρονες προκλήσεις, εφόσον τα κράτη-μέλη επιδείξουν την αναγκαία πολιτική βούληση.

«Δεν είναι είτε το ένα είτε το άλλο. Είναι ένα συνεχές», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι, στα 80 χρόνια από την ίδρυσή του, ο Οργανισμός εξακολουθεί να διαθέτει τα εργαλεία και τη δυναμική για ανανέωση. Η ίδια τόνισε ότι η συζήτηση δεν πρέπει να περιορίζεται στο αν ο ΟΗΕ είναι ξεπερασμένος, αλλά να μετατοπίζεται στην ευθύνη των 193 κρατών-μελών: «Είναι δική τους απόφαση αν θα τον αφήσουν στην άκρη ή αν θα τον μετασχηματίσουν».

Αναφερόμενη στην ιστορική του διαδρομή, υπενθύμισε ότι ο ΟΗΕ δημιουργήθηκε μετά από έναν καταστροφικό παγκόσμιο πόλεμο και, παρά τις αδυναμίες και τις δυσκολίες, έχει συμβάλει καθοριστικά στην πρόοδο της ανθρωπότητας. Προειδοποίησε μάλιστα ότι η εγκατάλειψη αυτής της κληρονομιάς θα ήταν «καταστροφική», επισημαίνοντας πως η ατζέντα του Οργανισμού έχει οδηγήσει σε σημαντικά βήματα προόδου σε κρίσιμα κεφάλαια.

Η κ. Μπαλτά στάθηκε ιδιαίτερα στις νέες τεχνολογίες, στις διαδοχικές κρίσεις και στις κοινωνικές μεταβολές που αναδιαμορφώνουν το παγκόσμιο περιβάλλον, τονίζοντας την ανάγκη για έναν «νέο ΟΗΕ» προσαρμοσμένο στις σύγχρονες ανάγκες. «Ο κόσμος είναι διαφορετικός· δεν είμαστε οι ίδιοι άνθρωποι που δημιούργησαν τον ΟΗΕ», σημείωσε.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Γουιάνα στον ΟΗΕ, πρέσβης Carolyn Rodrigues, ο πρώην πρέσβης των Ηνωμένες Πολιτείες στον ΟΗΕ για Θέματα Διαχείρισης και Μεταρρύθμισης, Chris Lu, ενώ το πάνελ συντόνισε ο καθηγητής του New York University και διευθυντής του προγράμματος «UN Specialization» του Center of Global Affairs, Wahnguru Pal Singh Sidhu.

Ο διάλογος, παρουσία φοιτητών, πανεπιστημιακών και αναλυτών διεθνών σχέσεων, ανέδειξε τις γεωπολιτικές πιέσεις που ασκούνται στο πολυμερές σύστημα, αλλά και την ανάγκη θεσμικής προσαρμογής. Το βασικό μήνυμα που κυριάρχησε ήταν σαφές: το μέλλον του ΟΗΕ δεν είναι προδιαγεγραμμένο — θα κριθεί από τη συλλογική βούληση και την ικανότητα των κρατών να επαναπροσδιορίσουν τον ρόλο του σε έναν κόσμο που αλλάζει με ταχύτητα.