Διάγγελμα προς τον Αμερικανικό λαό θα απευθύνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν από το Οβάλ Γραφείο, στις 03:00 τα ξημερώματα (Ώρα Ελλάδος).

Το διάγγελμα του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, θα επικεντρωθεί σε δύο βασικά σημεία. Θα αφορά πρώτον τα όσα διαδραματίζονται στη Μέση Ανατολή με τις εξελίξεις στην περιοχή να είναι καταιγιστικές, καθώς ο Ισραηλινός στρατός έχει πάρει το «πράσινο φως» για χερσαία επιχείρηση στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ την ίδια στιγμή αναμένεται να υπάρξει ανάλογη κίνηση- απάντηση και από την Χαμάς.

O Αμερικανός πρόεδρος θα μιλήσει από το Οβάλ Γραφείο, ούτως ώστε να προετοιμάσει τον αμερικανικό λαό για τον πόλεμο που μπορεί να κρατήσει για αρκετό διάστημα και να έχει ακόμη μεγαλύτερη σφοδρότητα ειδικά αν ξεκινήσει η χερσαία επέμβαση από την πλευρά του Ισραήλ.

Το δεύτερο θέμα στο οποίο θα κάνει εκτενή αναφορά, είναι πως θα ζητήσει από το Κογκρέσο να εγκρίνει βοήθεια 100 δις. δολαρίων για το Ισραήλ, την Ουκρανία και την Ταϊβάν. Χρήματα που θεωρεί ότι είναι απαραίτητα, καθώς το κόστος της μη χρηματοδοτικής εμπλοκής της Αμερικής θα είναι πολύ μεγαλύτερο στο μέλλον. Στο διάγγελμά του αναμένεται να στείλει και πάλι μήνυμα προς το Ιράν και τις υπόλοιπες χώρες στην περιοχή να μείνουν μακριά από τα πεδία των μαχών.

Λίγες ώρες πριν τις ανακοινώσεις του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε μία ανάρτηση στο Twitter, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου. «Οι τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς στο Ισραήλ. Η ανάγκη για ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Ο συνεχιζόμενος βίαιος πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία. Βρισκόμαστε σε σημείο παγκόσμιας καμπής, που μεγαλύτερο από κάθε κόμμα ή πολιτική. Απόψε θα απευθυνθώ στο έθνος από το Οβάλ Γραφείο».

Hamas’s terrorist attacks against Israel.

The need for humanitarian assistance in Gaza.

Russia’s ongoing brutal war against Ukraine.

We are at a global inflection point that is bigger than party or politics.

Tonight, I’ll address the nation at 8:00 PM ET from the Oval Office.

— President Biden (@POTUS) October 19, 2023