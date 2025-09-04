Η διακυβέρνηση του Εμανουέλ Μακρόν βρίσκεται ενώπιον κρίσιμων αποφάσεων, καθώς η Γαλλία, εισέρχεται σε ένα πολιτικό αδιέξοδο.

Με τη διαφαινόμενη αποτυχία της κυβέρνησης του Φρανσουά Μπαϊρού, μετά την ψήφο εμπιστοσύνης της 8ης Σεπτεμβρίου, ο Γάλλος Πρόεδρος καλείται να επιλέξει την κατεύθυνση, που θα ακολουθήσει για να διασφαλίσει την πολιτική του επιβίωση.

Οι επιλογές του Μακρόν είναι περιορισμένες, και η καθεμία συνεπάγεται σημαντικές συνέπειες για το μέλλον της χώρας.

Η πρώτη επιλογή για τον Μακρόν, είναι ο διορισμός ενός νέου πρωθυπουργού.

Ωστόσο, αυτή η λύση ίσως να αποδειχθεί καταδικασμένη σε αποτυχία, καθώς ο νέος πρωθυπουργός πιθανότατα θα βρεθεί πάλι αντιμέτωπος με την ίδια αδιαλλαξία της αντιπολίτευσης, που δεν θα αποδεχτεί το σχέδιο λιτότητας ύψους 44 δισεκατομμυρίων ευρώ, επιδεινώνοντας το πολιτικό και οικονομικό αδιέξοδο στη χώρα.

Μια δεύτερη επιλογή, είναι να οδηγηθεί η Γαλλία σε νέες βουλευτικές εκλογές, με την ελπίδα ότι η πολιτική κατάσταση στο κοινοβούλιο θα αλλάξει.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, το κόμμα του Μακρόν αναμένεται να υποστεί περαιτέρω ήττες, ενισχύοντας τους αντιπάλους του και καθιστώντας την ανασυγκρότηση της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας ακόμη πιο δύσκολη.

Ο τρίτος δρόμος, και ίσως ο πιο δραστικός, είναι η παραίτηση του ίδιου του Μακρόν από την προεδρία, ώστε να οδηγηθεί η χώρα σε προεδρικές εκλογές.

Η αντιπολίτευση υποστηρίζει έντονα ότι ο Μακρόν είναι το πραγματικό πρόβλημα της Γαλλίας και ότι η αποχώρησή του θα μπορούσε να φέρει μια λύση στην πολιτική κρίση.

Παρά τη συνεχιζόμενη αντίστασή του, με το 15% της δημόσιας στήριξης που του αποδίδεται, φαίνεται όλο και πιο πιθανό, ότι η πίεση για την αποχώρησή του θα ενταθεί.

Τα Χαμηλά Ποσοστά Υποστήριξης και η Κρίση Ηγεσίας

Η δημοτικότητα του Εμανουέλ Μακρόν βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο της από την ανάληψη της προεδρίας το 2017.

Η τελευταία δημοσκόπηση του Le Figaro Magazine καταδεικνύει ότι μόλις το 15% των Γάλλων πολιτών τον υποστηρίζουν, ενώ το 80% εκφράζει αρνητική άποψη για την ηγεσία του.

Πρόκειται για ποσοστά χαμηλότερα ακόμα και από την εποχή των «Κίτρινων Γιλέκων», όταν η κοινωνία αντιδρούσε στις οικονομικές πολιτικές του και στις αυξήσεις των φόρων.

Ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού, από την πλευρά του, ακολουθεί την ίδια πορεία προς την αποδοκιμασία, με μόλις το 14% της κοινής γνώμης να τον εμπιστεύεται.

Αυτή η κατάσταση θέτει υπό αμφισβήτηση την ικανότητα της κυβέρνησης, να ανταποκριθεί στις προκλήσεις και εντείνει το αίσθημα αδυναμίας της πολιτικής ηγεσίας.

Ο Φαύλος Κύκλος των αναλώσιμων Πρωθυπουργών

Η περίπτωση του Φρανσουά Μπαϊρού μοιάζει με αυτή του Μισέλ Μπαρνιέ, του προηγούμενου εκλεκτού του Μακρόν, ο οποίος ανατράπηκε μόλις λίγους μήνες μετά τον διορισμό του, όταν οι ψήφοι εμπιστοσύνης, δεν κατάφεραν να του εξασφαλίσουν τη στήριξη του κοινοβουλίου.

Ο φαύλος κύκλος των «αναλώσιμων» πρωθυπουργών δείχνει ότι οποιαδήποτε αλλαγή στη θέση του επικεφαλής της κυβέρνησης, αν δεν συνοδευτεί από μια ριζική αναθεώρηση της πολιτικής, δεν θα αποφέρει ουσιαστική λύση.