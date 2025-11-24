Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα συνομίλησε με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι πριν από την άτυπη συνάντηση των ηγετών της ΕΕ για την Ουκρανία, που λαμβάνει χώρα στην Αγκόλα, στο περιθώριο της Συνόδου ΕΕ-Αφρικανικής Ένωσης.

«Μια ενιαία και συντονισμένη θέση της ΕΕ είναι το κλειδί για να διασφαλιστεί ένα καλό αποτέλεσμα των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία και για την Ευρώπη», τονίζει ο Αντόνιο Κόστα, με μήνυμά του. Ο ίδιος τονίζει ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό Πρόεδρο, πριν από τη σύνοδο στην Αγκόλα, «για να λάβει την αξιολόγησή του για την κατάσταση».

Οι ειρηνευτικές προσπάθειες στην Ουκρανία, είναι το θέμα της άτυπης συνάντησης των ηγετών της ΕΕ στη Λουάντα. Οι ευρωπαίοι ηγέτες που δεν είναι παρόντες στη Λουάντα έχουν προσκληθεί να συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στη συνάντηση στη Λουάντα συμμετέχουν με φυσική παρουσία οι ηγέτες της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Πολωνίας, της Ολλανδίας, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας, της Ιρλανδίας, της Τσεχίας, της Κροατίας και της Σλόβακίας.