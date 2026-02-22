«Είμαι ο δεύτερος γιος της βασίλισσας, δεν μπορείτε να μου το κάνετε αυτό», φώναζε ο έκπτωτος Πρίγκιπας Άντριου την ώρα που του έκαναν «έξωση» από το Royal Lodge, πριν τη σύλληψή του, λόγω των αποκαλύψεων για τις σχέσεις του με τον καταδικασμένο παιδεραστή, Τζέφρι Έπστιν.

Ο πρώην Δούκας του Γιορκ αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την έπαυλη των 30 δωματίων στο Ουίνδσορ, όπου πλήρωνε «συμβολικό ενοίκιο» για δεκαετίες, στις αρχές Φεβρουαρίου, αναφέρει η Daily Mail, καθώς φαίνεται πως ο Βασιλιάς Κάρολος ανησυχούσε ιδιαίτερα για τις αποκαλύψεις που έρχονταν στο φως της δημοσιότητας, σχετικά με τις σχέσεις του αδερφού του με τον Έπστιν.

Ωστόσο, ο Άντριου δεν ήθελε να εγκαταλείψει τη βασιλική οικία για να μετακομίσει στο Wood Farm, στο Sandringham Estate στο Νόρφολκ, όπου διαμένει σήμερα.

Λίγες μέρες νωρίτερα, είχε φωτογραφηθεί να χαιρετά χαμογελαστός τον κόσμο, ενώ ίππευε το άλογό του. Σύμφωνα με αναφορές, αυτή φαίνεται πως ήταν και η «σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι», για τους αυλικούς που επιδίωκαν την απομάκρυνσή του από το Royal Lodge.

Μιλώντας για την αποχώρηση του Άντριου, εσωτερικός πληροφοριοδότης, δήλωσε στην εφημερίδα The Sun on Sunday: «Αρνήθηκε να φύγει ή να αναλάβει οποιαδήποτε ευθύνη. Όταν του είπαν να αποχωρήσει, ήταν τόσο αλαζονικός που φώναζε επανειλημμένα: “Μα είμαι ο δεύτερος γιος της βασίλισσας, δεν μπορείτε να μου το κάνετε αυτό”. Είναι απίστευτο που χρησιμοποιούσε το όνομα της βασίλισσας για να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Κανείς δεν είναι σίγουρος αν έχει συνειδητοποιήσει σε τι δεινή κατάσταση βρίσκεται».

Ο Άντριου ήταν γνωστό πως ήταν ο αγαπημένος γιος της αείμνηστης Βασίλισσας Ελισάβετ. Μια άλλη πηγή πρόσθεσε ότι ο ντροπιασμένος πρώην πρίγκιπας κατέστησε σαφές ότι «δεν ήθελε να εγκαταλείψει» την ιδιοκτησία που μοιραζόταν με την πρώην σύζυγό του, Σάρα Φέργκιουσον.

Παρά το γεγονός ότι του αφαιρέθηκαν πέρυσι οι τίτλοι του, ο Άντριου εξακολουθεί να είναι 8ος στη σειρά διαδοχής του θρόνου, όμως η βρετανική κυβέρνηση φέρεται να εξετάζει θεσμικές αλλαγές που θα έβαζαν οριστικό τέλος σε οποιοδήποτε σενάριο να βρεθεί ποτέ κοντά στον θρόνο.