Η Anuga 2025, η μεγαλύτερη παγκόσμια έκθεση τροφίμων και ποτών, πραγματοποιείται στην Κολωνία της Γερμανίας από 4 έως 8 Οκτωβρίου 2025, στο εκθεσιακό κέντρο Koelnmesse.

Η έκθεση αποτελεί κεντρικό σημείο συνάντησης για επαγγελματίες του κλάδου, προσφέροντας ευκαιρίες δικτύωσης, ανακάλυψης τάσεων και διείσδυσης σε νέες αγορές.

Περιλαμβάνει 10 θεματικά halls, που καλύπτουν όλο το φάσμα της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών, από ξηρά τρόφιμα και γαλακτοκομικά, έως βιολογικά προϊόντα και ποτά.

