Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν (φωτό) εξέφρασε σήμερα την ελπίδα ότι μια συμφωνία μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ «θα δώσει οριστικό τέλος» στον πόλεμο με το Ισραήλ και θα ανοίξει μια νέα εποχή σταθερότητας στη χώρα του.

Σε ανακοίνωση, ο αρχηγός του κράτους δήλωσε ότι οι Λιβανέζοι ελπίζουν «αυτές οι συμφωνίες να μεταφραστούν σε απτά μέτρα βάζοντας οριστικό τέλος σε ένα κύκλο βίας και ανοίγοντας τον δρόμο σε μία φάση σταθερότητας, ασφάλειας, ανάκαμψης και ανοικοδόμησης».

Η συμφωνία, για την οποία ο Λίβανος δεν έχει ενημερωθεί επισήμως, προβλέπει τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα στη Μέση Ανατολή.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, από την πλευρά τους, ζήτησαν την πλήρη εφαρμογή της προκαταρκτικής συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης παύσης των εχθροπραξιών και της διασφάλισης της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, γνωστοποίησε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας.

Στην ανακοίνωση του υπουργείου τονίζεται η σημασία του διαλόγου, της διπλωματίας και του σεβασμού του διεθνούς δικαίου ύστερα από το αμερικανο-ιρανικό μνημόνιο κατανόησης.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ