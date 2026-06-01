Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν, δήλωσε σήμερα (1/6) ότι η χώρα του αντιμετωπίζει «μια θηριώδη και καταδικαστέα επιθετικότητα από το Ισραήλ», το οποίο εντείνει την επίθεσή του εναντίον της Χεζμπολάχ, ιδίως με την κατάληψη χθες (31/5) του εμβληματικού φρουρίου Μποφόρ.

Σε ανάρτηση στο Χ ο Αούν υποσχέθηκε να «εργαστεί για να δώσει τέλος στα βάσανα του λιβανέζικου λαού γενικότερα, και ειδικότερα του πληθυσμού του Νότου».

Lebanese President Joseph Aoun has described Israel’s intensified offensive against Hezbollah, including the capture of Beaufort Castle, as “vicious and reprehensible aggression”. In a post on X, he pledged to work to end the suffering of the Lebanese people, particularly in the… pic.twitter.com/p5eJROPaOR — Pakistan TV (@PakTVGlobal) June 1, 2026

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρίαση αργότερα σήμερα για την κατάσταση στον Λίβανο, κατόπιν αιτήματος της Γαλλίας.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε χθες ότι η κατάληψη του Μποφόρ αποτελεί «αποφασιστικό σημείο καμπής» στην επίθεση του ισραηλινού στρατού στον νότιο Λίβανο.