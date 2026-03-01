Ένας ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου ανέφερε στο Associated Press, ότι «η νέα πιθανή ηγεσία» που ανέλθει στο Ιράν, έχει αφήσει να εννοηθεί ότι είναι ανοιχτή σε συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αφότου οι αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις εξαπέλυσαν μια μεγάλη επίθεση στο Ιράν , σκοτώνοντας τον ανώτατο ηγέτη του και άλλους υψηλόβαθμους αξιωματούχους.

Ο αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε ότι ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι είναι «τελικά» πρόθυμος να συνομιλήσει με τη νέα Ιρανική ηγεσία, αλλά προς το παρόν, η στρατιωτική επιχείρηση «συνεχίζεται αμείωτη».

Ο αξιωματούχος δεν ανέφερε ποιοι είναι οι πιθανοί νέοι Ιρανοί ηγέτες ή πώς έκαναν γνωστή την υποτιθέμενη προθυμία τους να συνομιλήσουν.

Ο ήχος των εκρήξεων συγκλονίζει την Ιερουσαλήμ

Δυνατές εκρήξεις συγκλόνισαν την Ιερουσαλήμ το βράδυ της Κυριακής 1/3, καθώς μια ακόμη παρτίδα ιρανικών πυραύλων επιχείρησε να πλήξει ισραηλινούς στόχους..

Τα καταφύγια ήταν γεμάτα για ένα ακόμη βράδυ, ενώ αρκετοί κάτοικοι της Ιερουσαλήμ δήλωσαν ότι οι βόμβες ήταν οι πιο δυνατές που είχαν ακούσει από την έναρξη του πολέμου.

Δεν είναι ακόμη σαφές εάν οι εκρήξεις ήταν ήχοι πληγμάτων στόχων από τους πυραύλους ή αναχαιτίσεων.