Επιμέλεια: Γιάννης Παναγιωτακόπουλος

Ένας Αμερικανός ιεραπόστολος απήχθη την Τρίτη στη Νιαμέι, την πρωτεύουσα του Νίγηρα, σύμφωνα με διπλωματικές και άλλες πηγές που είναι ενήμερες για το περιστατικό.

Η χώρα, που κυβερνάται από στρατιωτική χούντα εδώ και δύο χρόνια, αντιμετωπίζει συχνές επιθέσεις από τζιχαντιστικές οργανώσεις, με αποτέλεσμα να έχουν καταγραφεί πολλές απαγωγές ξένων από τις αρχές του 2024, κυρίως στο βόρειο τμήμα της.

Ο άνδρας, περίπου 50 ετών, ανήκει στη χριστιανική, ευαγγελική οργάνωση SIM (πρώην Διεθνής Ιεραποστολική Εταιρεία), η οποία δρα σε πολλές κοινότητες του Νίγηρα παρέχοντας στήριξη σε τοπικές εκκλησίες, νοσοκομεία και προγράμματα πρόσβασης σε πόσιμο νερό.

Μια διπλωματική πηγή ανέφερε ότι ο ιεραπόστολος «είναι ήδη καθ’ οδόν προς τα σύνορα με το Μαλί», χωρίς ωστόσο να είναι γνωστό ποια οργάνωση ευθύνεται για την απαγωγή του.

Τον Απρίλιο είχε απαχθεί στην Αγκαντέζ μια 67χρονη Ελβετίδα, ενώ τρεις μήνες νωρίτερα στην ίδια πόλη είχε απαχθεί η 73χρονη Αυστριακή Έβα Γκρετσμάχερ. Παρατηρητές εκτιμούν ότι υπεύθυνο για τις απαγωγές είναι το Ισλαμικό Κράτος του Σαχέλ (EIS).

Πρόκειται για το πιο πρόσφατο περιστατικό σε μια σειρά απαγωγών Αμερικανών ιεραποστόλων στη χώρα: το 2020 ο Φίλιπ Γουόλτον απήχθη στη Μασαλάτα και απελευθερώθηκε λίγες ημέρες αργότερα χάρη σε επέμβαση αμερικανικών ειδικών δυνάμεων, ενώ ο Τζέφρι Γούντκι, εργαζόμενος σε ανθρωπιστική οργάνωση, απήχθη το 2016 και απελευθερώθηκε το 2023.

Μετά το πραξικόπημα του Ιουλίου 2023, οι αμερικανικές και γαλλικές δυνάμεις αποχώρησαν από τον Νίγηρα, περιορίζοντας τη δυνατότητα επιτήρησης των τζιχαντιστικών οργανώσεων. Ο στρατηγός Μάικλ Λάνγκλεϊ, πρώην επικεφαλής της Αμερικανικής Διοίκησης για την Αφρική (Africom), δήλωσε στα τέλη Μαΐου:

«Με την αποχώρησή μας από την περιοχή χάσαμε τη δυνατότητα να επιτηρούμε στενά τις τρομοκρατικές οργανώσεις, αλλά εξακολουθούμε να συνεργαζόμαστε με τους εταίρους μας για να παράσχουμε τη στήριξη που μπορούμε».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ