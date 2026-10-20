Το μέτρο της απαγόρευσης κυκλοφορίας που ίσχυσε από χθες Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, επεκτείνεται σταδιακά σε όλη την Γαλλία. Από σήμερα το βράδυ (20/10), θα ισχύσει και στη Μασσαλία για τους ανήλικους.

Αρκετές πόλεις της Γαλλίας, όπως το Παρίσι, η Λυών, η Νίκαια ή ακόμα και η Λίλλη, τέθηκαν σε μερική απαγόρευση κυκλοφορίας τη νύχτα από Δευτέρα προς Τρίτη. Αυτά τα μέτρα συνέβαλαν στην αποκατάσταση της ηρεμίας, εκτίμησε ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας Σεμπαστιάν Λεκορνύ.

Νέοι μερικοί περιορισμοί στην κυκλοφορία θα ανακοινωθούν απόψε, «όπου απαιτείται», πάντα σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις.

Την ίδια στιγμή, η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία προχώρησε στη σύλληψη ενός 40χρονου σεσημασμένου ακτιβιστή στην Άνω Βιέννη για τον καταστροφικό εμπρησμό του ιστορικού Δημαρχείου της Λιμόζ.

Ενώ ο Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνύ επιχειρεί να ανακτήσει τον έλεγχο εκχωρώντας έκτακτες εξουσίες στους Δημάρχους, η πολιτική αντιπαράθεση οξύνεται με το LFI να προσφεύγει στη Δικαιοσύνη κατά του Υπουργού Εσωτερικών και τα «Κίτρινα Γιλέκα» να καλούν σε νέο γύρο κινητοποιήσεων.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το Reuters, με τους πρώην συμμάχους του να χαρακτηρίζουν την προεδρία του «αργό θάνατο» και να ζητούν την πρόωρη παραίτησή του, η Μαρίν Λεπέν φαίνεται να αποκτά αποφασιστικό προβάδισμα για τις Προεδρικές Εκλογές του 2027.

Ο απολογισμός των ταραχών, τα μέτρα της κυβέρνησης και η πολιτική σύγκρουση

Η κατάσταση σε όλη την χώρα έως και το απόγευμα της Τρίτης είχε ως εξής ,σύμφωνα με το ρεπορτάζ της « Le Monde»:

Οι κύριες φοιτητικές οργανώσεις απηύθυναν κάλεσμα το βράδυ της Δευτέρας για νέα διαδήλωση το ερχόμενο Σάββατο 24 Οκτωβρίου με αίτημα τη βελτίωση των συνθηκών σπουδών τους, ενώ τα «Κίτρινα Γιλέκα» ανακοίνωσαν νέες κινητοποιήσεις για την ίδια ημέρα.

Οι πολιτικές ομάδες της Εθνοσυνέλευσης συμφώνησαν, την Τρίτη, επί της προοπτικής σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής για τη βία και τις σκηνές λεηλασίας στο περιθώριο των διαδηλώσεων του Σαββατοκύριακου, κυρίως εκείνης της 17ης Οκτωβρίου, καθώς και για τον μηχανισμό τήρησης της τάξης που αναπτύχθηκε.

«Τουλάχιστον 3.000 καταστήματα» υπέστησαν φθορές ή λεηλασίες, σύμφωνα με τον Υπουργό Εμπορίου, Σερζ Παπίν, γεγονός που ώθησε την κυβέρνηση να εφαρμόσει μέτρα μερικής ανεργίας από την Τρίτη, καθώς και ένα «ειδικό ταμείο στήριξης».

Η κυβέρνηση θα θέσει σε εφαρμογή, «από την Παρασκευή», ένα άτοκο δάνειο έως «50.000 ευρώ», χρηματοδοτούμενο από τη Bpifrance, «για όλες τις πληγείσες επιχειρήσεις», ανακοίνωσε την Τρίτη ο Υπουργός Οικονομίας, Ρολάν Λεσκύρ.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Ζεράρ Νταρμανέν, ανακοίνωσε ότι 123 άτομα έχουν ήδη προφυλακιστεί από την αρχή των επεισοδίων. Διευκρίνισε ότι ζήτησε από τις εισαγγελίες να «αναβαθμίσουν τις κατηγορίες σε οργανωμένο έγκλημα», γεγονός που επιτρέπει την αύξηση της διάρκειας κράτησης.

Η υποδιεύθυνση Αντιτρομοκρατικής επιλήφθηκε της υπόθεσης σχετικά με την πυρκαγιά στο Δημαρχείο της Λιμόζ το Σάββατο και ένας άνδρας συνελήφθη την Τρίτη στην Άνω Βιέννη. Η στέγη και το καμπαναριό κατέρρευσαν, και μόνο το σύγχρονο τμήμα στο πίσω μέρος διασώθηκε από τους πυροσβέστες.

Για να εξηγήσει την αναταραχή, η εκτελεστική εξουσία κατηγορεί ειδικότερα την άκρα αριστερά και το LFI (Ανυπότακτη Γαλλία), το οποίο επιρρίπτει την πλήρη ευθύνη στην κυβέρνηση. Τα «ανυπότακτα» στελέχη ανακοίνωσαν την Τρίτη την πρόθεσή τους να κινηθούν νομικά κατά του Υπουργού Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέζ, ενώπιον του Δικαστηρίου της Δημοκρατίας, μετά τη δημοσίευση άρθρου της Mediapart σύμφωνα με το οποίο η κυβέρνηση ζήτησε από τις υπηρεσίες πληροφοριών να εμπλέξουν το LFI στα επεισόδια του Σαββατοκύριακου.

Το ζήτημα της απαγόρευσης του LFI «μπορεί να τεθεί», εκτιμά ο Πρόεδρος της Γερουσίας, Ζεράρ Λαρσέ. «Προσοχή σε όσους επιδιώκουν την εξέγερση», ανέφερε ακόμη, υπενθυμίζοντας τις δηλώσεις του Δημάρχου του Σαιν-Ντενί, Μπαλί Μπαγκαγιοκό, ο οποίος είχε χαρακτηρίσει τη βία ενίοτε «νόμιμη».

Σύλληψη 40χρονου ακτιβιστή για τον εμπρησμό στο Δημαρχείο της Λιμόζ

Στα χέρια της γαλλικής αστυνομίας βρίσκεται ένας 40χρονος άνδρας, ο οποίος συνελήφθη στην περιοχή της Άνω Βιέννης και θεωρείται ο κύριος ύποπτος για τον καταστροφικό εμπρησμό του ιστορικού Δημαρχείου της Λιμόζ κατά τα επεισόδια του Σαββάτου.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται η Le Figaro, πρόκειται για ακτιβιστή που ήταν ήδη γνωστός στις Αρχές και καταχωρημένος στα κρατικά μητρώα. Την υπόθεση έχει αναλάβει επίσημα η Υποδιεύθυνση Αντιτρομοκρατικής.

Πλάνα από drone αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής: η φωτιά κατέστρεψε ολοσχερώς τη στέγη και το καμπαναριό του ιστορικού κτηρίου, τα οποία κατέρρευσαν, με τους πυροσβέστες να καταφέρνουν να διασώσουν μόνο το σύγχρονο τμήμα στο πίσω μέρος του συγκροτήματος.

Στο στόχαστρο των Αρχών η διαδικτυακή μεταπώληση των κλεμμένων

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι μέρος των κλεμμένων προϊόντων από τις ευρείες λεηλασίες των διαδηλώσεων της 17ης και 18ης Οκτωβρίου διοχετεύθηκε προς πώληση σε δημοφιλείς διαδικτυακές πλατφόρμες όπως η Vinted, η Leboncoin και η eBay, με αγγελίες για ρούχα, καλλυντικά και αρώματα σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές, ενώ ορισμένοι πωλητές προέτρεπαν τους αγοραστές να μεταφερθούν στο Snapchat για την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Το φαινόμενο προκάλεσε την άμεση παρέμβαση της γαλλικής κυβέρνησης, η οποία συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη με εκπροσώπους των τεχνολογικών κολοσσών (Vinted, Amazon, eBay, Leboncoin, Meta, TikTok) απαιτώντας την άμεση διαγραφή των ύποπτων καταχωρίσεων και την ταυτοποίηση των δραστών.

Την ίδια στιγμή, υπενθυμίστηκε ότι η αγορά ή πώληση προϊόντων εγκλήματος συνιστά βαρύ ποινικό αδίκημα στη Γαλλία, το οποίο επισύρει ποινές φυλάκισης έως και πέντε έτη, καθώς και χρηματικά πρόστιμα που φτάνουν τις 375.000 ευρώ.

Reuters: Το χάος στη Γαλλία «βυθίζει» τον Μακρόν και ανοίγει τον δρόμο στη Λεπέν

Η κοινωνική αναταραχή και η αίσθηση ανασφάλειας φαίνεται να ευνοούν άμεσα την ηγέτιδα του Εθνικού Συναγερμού, Μαρίν Λεπέν, η οποία προβάλλει ως η επικρατέστερη επιλογή για την προεδρία στις εκλογές του 2027, έναντι του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν.

Ο πρώην βουλευτής Ζαν-Μπατίστ Μορό σχολίασε χαρακτηριστικά στο Reuters:

«Η Λεπέν δεν χρειάζεται πλέον να ξοδέψει ούτε ένα ευρώ για προεκλογική εκστρατεία. Δεν έχει απλώς έναν ανοιχτό δρόμο μπροστά της. Έχει έναν αυτοκινητόδρομο έξι λωρίδων».

Την ίδια στιγμή, οι νεότερες δημοσκοπήσεις δείχνουν τον επικεφαλής της ριζοσπαστικής Αριστεράς, Ζαν-Λυκ Μελανσόν, να προσπερνά τον πρώην πρωθυπουργό Εντουάρ Φιλίπ στη μάχη για τον δεύτερο γύρο, εξέλιξη που σύμφωνα με αναλυτές, καθιστά τη νίκη της Λεπέν ακόμη πιο πιθανή.