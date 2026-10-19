Δραστικά μέτρα ασφαλείας ενεργοποιεί η γαλλική κυβέρνηση στην προσπάθειά της να αναχαιτίσει το εκτεταμένο κύμα επεισοδίων και καταστροφών που σαρώνει τη χώρα. Η κλιμάκωση της βίας οδήγησε τις Αρχές στην απόφαση για επιβολή απαγόρευσης κυκλοφορίας σε διάφορες περιοχές, ενώ στο τραπέζι παραμένει πλέον ανοιχτό ακόμα και το ενδεχόμενο κήρυξης της χώρας, σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης.

Συνεδρίαση του διυπουργικού οργάνου και ανακοινώσεις

Οι αποφάσεις αυτές ελήφθησαν κατά τη διάρκεια έκτακτης διυπουργικής επιτροπής διαχείρισης κρίσεων, η οποία συνεδρίασε στον απόηχο ενός εξαιρετικά έκρυθμου Σαββατοκύριακου με σοβαρά επεισόδια σε πολλές γαλλικές πόλεις. Αμέσως μετά, ο Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνύ παραχώρησε συνέντευξη Τύπου το μεσημέρι της Δευτέρας 19 Οκτωβρίου, πλαισιωμένος από τον Υπουργό Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέζ, και τον Υπουργό Εμπορίου και ΜΜΕ, Σερζ Παπέν, προκειμένου να παρουσιάσει τον οδικό χάρτη των κυβερνητικών ενεργειών.

Αποφασιστικότητα για αυστηρή απόδοση δικαιοσύνης

Κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του, ο Γάλλος Πρωθυπουργός έκανε λόγο για μια διαδικασία απόλυτης διαφάνειας απέναντι στους πολίτες, εξαίροντας παράλληλα την επιχειρησιακή ανταπόκριση της αστυνομίας. Παράλληλα, διαμήνυσε ότι η πολιτεία θα εξαντλήσει αυστηρά όλα τα νόμιμα μέσα, προαναγγέλλοντας μια ευρεία και αμείλικτη ποινική μεταχείριση για όσους εμπλέκονται σε βανδαλισμούς, καταστροφές υποδομών και λεηλασίες περιουσιών.

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνύ δήλωσε ότι ζήτησε από τους νομάρχες να «ενεργοποιήσουν ορισμένες απαγορεύσεις κυκλοφορίας» για το βράδυ της Δευτέρας, οι οποίες θα είναι «μερικές» και «στοχευμένες», ιδίως για την προστασία των καταστημάτων. Ο χάρτης αυτών των απαγορεύσεων κυκλοφορίας αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα, μετά από συζητήσεις με τους εμπλεκόμενους Δημάρχους.

Ο Πρωθυπουργός δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης «εάν είναι χρήσιμο», αλλά εκτίμησε ότι οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας «φαίνονται πιο κατάλληλες» επί του παρόντος. «Οι Γάλλοι, παρακολουθώντας τις τηλεοράσεις τους, σκέφτονται ότι επικρατεί χάος παντού. Ευτυχώς, όχι, έχουμε ένα χάος το οποίο είναι πολύ περιορισμένο σε αστικά κέντρα», είπε.

Οι επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις βιαιότητες – οι οποίες ανέρχονται σε «τουλάχιστον 3.000», σύμφωνα με τον Σερζ Παπέν – θα τύχουν μέτρων στήριξης. «Αποφασίσαμε να ενεργοποιήσουμε την εκ περιτροπής ανεργία από αύριο, το κάνουμε αμέσως στο 100% . Δεν τίθεται θέμα να υπάρξει κοινωνική κατάρρευση σε αυτή την υπόθεση», δήλωσε ο Πρωθυπουργός.

«Θα ξεκλειδώσουμε ένα Ειδικό Ταμείο Στήριξης για όλες αυτές τις επιχειρήσεις», πρόσθεσε, επειδή «αρκετοί έμποροι είχαν ήδη κάνει τα αποθέματά τους, συμπεριλαμβανομένων αυτών για τα Χριστούγεννα» και υπάρχει «ανάγκη ρευστότητας». «Πρέπει να επιτρέψουμε στους εμπόρους να επανεκκινήσουν πολύ γρήγορα. Το να επανεκκινήσουν πολύ γρήγορα σημαίνει να μην καταστραφούν θέσεις εργασίας», υποστήριξε περαιτέρω ο επικεφαλής της κυβέρνησης.

Για να αντιμετωπιστούν οι πλιατσικολόγοι και οι ταραχοποιοί, ο Σεμπαστιάν Λεκορνύ υποσχέθηκε μια «μαζική ποινική απάντηση» σύντομα. Ο Υπουργός Εσωτερικών, ο οποίος επιβεβαιώθηκε στη θέση του τη Δευτέρα από τον Εμανουέλ Μακρόν, αφού υπέβαλε την παραίτησή του, διαβεβαίωσε ότι «ένας αριθμός μέτρων για τον περιορισμό, την παρεμπόδιση της δράσης αυτών των ατόμων», θα τεθεί επίσης σε εφαρμογή «από τη Δευτέρα το βράδυ».