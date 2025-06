Η δήμαρχος του Λος Άντζελες, η Κάρεν Μπας, ανακοίνωσε χθες Τρίτη την επιβολή απαγόρευσης της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της νύχτας στο κέντρο του δεύτερου πολυπληθέστερου αστικού κέντρου των ΗΠΑ, έπειτα από αλλεπάλληλα βράδια επεισοδίων και βανδαλισμών.

«Κήρυξα τοπική κατάσταση έκτακτης ανάγκης και επέβαλα απαγόρευση της νυχτερινής κυκλοφορίας στο κέντρο του Λος Άντζελες για να τερματιστούν οι βανδαλισμοί και οι λεηλασίες», ενημέρωσε η Δημοκρατική αιρετή, απευθυνόμενη σε αντιπροσώπους του Τύπου.

Η απαγόρευση κυκλοφορίας θα ξεκινήσει από τις 8 το βράδυ τοπική ώρα την Τρίτη και θα διαρκέσει έως τις 6 το πρωί της Τετάρτης. Θα ισχύει σε μια περιοχή περίπου ενός τετραγωνικού μιλίου στο κέντρο του Λος Άντζελες.

