Απαγόρευση όλων των διαδηλώσεων, πλήρη αναστολή λειτουργίας των μέσων μαζικής μεταφοράς και επέκταση της απαγόρευσης κυκλοφορίας επιβάλλουν οι Αρχές στη Μασσαλία και την ευρύτερη περιοχή του Μπους-ντυ-Ρον για το προσεχές Σαββατοκύριακο.

Όπως ανακοίνωσε η αρμόδια περιφέρεια, το Σάββατο (24/10) δεν θα επιτραπεί καμία συγκέντρωση, προγραμματισμένη ή μη, «για προφανείς λόγους ασφαλείας και διαθεσιμότητας των δυνάμεων εσωτερικής ασφαλείας».

Επικαλούμενη «τις λεηλασίες, τις καταστροφές και τους βανδαλισμούς» που σημειώθηκαν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, η διοίκηση προχωρά στο πλήρες «χειρόφρενο» των δημόσιων συγκοινωνιών στην περιοχή της Μασσαλίας, από τις 05:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου, έως την ίδια ώρα το πρωί της Κυριακής (25/10).

Επιπλέον, το μέτρο της απαγόρευσης κυκλοφορίας στο κέντρο της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της χώρας και σε συγκεκριμένες εμπορικές ζώνες, γίνεται αυστηρότερο. Ενώ μέχρι πρότινος η απαγόρευση ίσχυε μόνο για τους ανηλίκους, πλέον θα εφαρμοστεί οριζόντια και στους ενήλικες για τις νύχτες του Σαββάτου προς Κυριακή και της Κυριακής προς Δευτέρα.