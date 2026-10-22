Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του zougla.gr στην Google
Απαγόρευση όλων των διαδηλώσεων, πλήρη αναστολή λειτουργίας των μέσων μαζικής μεταφοράς και επέκταση της απαγόρευσης κυκλοφορίας επιβάλλουν οι Αρχές στη Μασσαλία και την ευρύτερη περιοχή του Μπους-ντυ-Ρον για το προσεχές Σαββατοκύριακο.
Όπως ανακοίνωσε η αρμόδια περιφέρεια, το Σάββατο (24/10) δεν θα επιτραπεί καμία συγκέντρωση, προγραμματισμένη ή μη, «για προφανείς λόγους ασφαλείας και διαθεσιμότητας των δυνάμεων εσωτερικής ασφαλείας».
Επικαλούμενη «τις λεηλασίες, τις καταστροφές και τους βανδαλισμούς» που σημειώθηκαν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, η διοίκηση προχωρά στο πλήρες «χειρόφρενο» των δημόσιων συγκοινωνιών στην περιοχή της Μασσαλίας, από τις 05:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου, έως την ίδια ώρα το πρωί της Κυριακής (25/10).
Επιπλέον, το μέτρο της απαγόρευσης κυκλοφορίας στο κέντρο της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της χώρας και σε συγκεκριμένες εμπορικές ζώνες, γίνεται αυστηρότερο. Ενώ μέχρι πρότινος η απαγόρευση ίσχυε μόνο για τους ανηλίκους, πλέον θα εφαρμοστεί οριζόντια και στους ενήλικες για τις νύχτες του Σαββάτου προς Κυριακή και της Κυριακής προς Δευτέρα.