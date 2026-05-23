H Γαλλία αποφάσισε να απαγορεύσει την είσοδο στην επικράτειά της στον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ.

Την επίσημη ανακοίνωση έκανε ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας, Ζαν Νοέλ Μπαρό, αντιδρώντας με αυτόν τον τρόπο στη δημοσιοποίηση ενός βίντεο από την πλευρά του Ισραηλινού Υπουργού.

Το συγκεκριμένο οπτικοακουστικό υλικό, το οποίο προκάλεσε άμεσα σφοδρές αντιδράσεις και διεθνή κατακραυγή, εμφάνιζε ακτιβιστές του «στολίσκου για τη Γάζα» να βρίσκονται στο έδαφος, πεσμένοι στα γόνατα και με δεμένα τα χέρια.

«Από σήμερα, στον Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ απαγορεύεται η είσοδος στη γαλλική επικράτεια», ανακοίνωσε ο Ζαν Νοέλ Μπαρό στο Χ, καταγγέλλοντας «απαράδεκτες ενέργειες σε βάρος Γάλλων και Ευρωπαίων επιβατών του στολίσκου Global Sumud».

«Μαζί με τον Ιταλό ομόλογό μου, ζητώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει σε κυρώσεις σε βάρος του Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ”, πρόσθεσε ο ίδιος.