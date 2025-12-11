Ταξιδιώτες από 42 χώρες που δικαιούνται είσοδο στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς βίζα μέσω του συστήματος ESTA, ανάμεσά τους και οι Έλληνες πολίτες, ενδέχεται σύντομα να υποχρεωθούν να προσκομίσουν το ιστορικό τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των τελευταίων πέντε ετών, στο πλαίσιο της νέας πρότασης ασφαλείας των αμερικανικών Αρχών.

 

 

Η πρόταση, που παρουσιάστηκε από την Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων (CBP) και το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) και έχει ήδη δημοσιευθεί στο Ομοσπονδιακό μητρώο, προβλέπει την προσθήκη των απαιτούμενων προσωπικών στοιχείων, για όσους υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση ESTA.

 

Πέρα από τα στοιχεία που αφορούν στα κοινωνικά δίκτυα, θα ζητούνται επίσης:

-Αριθμοί τηλεφώνου των τελευταίων 5 ετών
-Διευθύνσεις email των τελευταίων 10 ετών
-Επιπλέον πληροφορίες για μέλη της οικογένειας

 

 

Μέχρι αυτή τη στιγμή, το ESTA απαιτεί πιο περιορισμένα δεδομένα, ενώ συνοδεύεται από ένα τέλος των 40 δολαρίων. Η αυστηροποίηση εντάσσεται στη στρατηγική ενίσχυσης της συνοριακής ασφάλειας, που έχει θέσει σε εφαρμογή η κυβέρνηση Τραμπ.

Οι ΗΠΑ προετοιμάζονται για αυξημένη τουριστική κίνηση μέσα στα επόμενα χρόνια, ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου το 2026 και των Ολυμπιακών Αγώνων, που θα λάβουν χώρα το 2028, στο Λος Άντζελες.

 

 

Ήδη και μέσω προηγούμενων ρυθμίσεων, η κυβέρνηση Τραμπ απαιτούσε από όσους αιτούνται φοιτητικές ή εργασιακές βίζες (όπως η H1B) να δηλώνουν τους λογαριασμούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πηγή: CBS NEWS

