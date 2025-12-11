Ταξιδιώτες από 42 χώρες που δικαιούνται είσοδο στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς βίζα μέσω του συστήματος ESTA, ανάμεσά τους και οι Έλληνες πολίτες, ενδέχεται σύντομα να υποχρεωθούν να προσκομίσουν το ιστορικό τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των τελευταίων πέντε ετών, στο πλαίσιο της νέας πρότασης ασφαλείας των αμερικανικών Αρχών.

🇺🇸 WANT TO VISIT THE U.S.? HAND OVER YOUR SOCIAL MEDIA HISTORY FIRST! The U.S. is tightening the screws on foreign visitors and now, your social media is part of the entry test. Under a new proposal, travelers from 40 countries (including Australia, Germany, Japan, and the UK)… pic.twitter.com/9XtLfwq6Xc — Mario Nawfal (@MarioNawfal) December 10, 2025

Η πρόταση, που παρουσιάστηκε από την Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων (CBP) και το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) και έχει ήδη δημοσιευθεί στο Ομοσπονδιακό μητρώο, προβλέπει την προσθήκη των απαιτούμενων προσωπικών στοιχείων, για όσους υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση ESTA.

Tourists from 42 countries will have to submit five years worth of social media history to enter the U.S. under a new Trump Administration proposal. The plans to overhaul the Electronic System for Travel Authorization (ESTA) – the application process for non-citizens to travel to… pic.twitter.com/dYOeEM9qjp — CBS News (@CBSNews) December 10, 2025

Πέρα από τα στοιχεία που αφορούν στα κοινωνικά δίκτυα, θα ζητούνται επίσης:

-Αριθμοί τηλεφώνου των τελευταίων 5 ετών

-Διευθύνσεις email των τελευταίων 10 ετών

-Επιπλέον πληροφορίες για μέλη της οικογένειας

BREAKING: Tourists from 42 countries, including UK, Germany, France, Australia, Japan, Israel, New Zealand, and South Korea, may soon have to submit 5 years of social media history to enter the U.S. under the ESTA program, along with emails, phone numbers, and personal info.… pic.twitter.com/OdqlTTEsUL — Defence Index (@Defence_Index) December 11, 2025

Μέχρι αυτή τη στιγμή, το ESTA απαιτεί πιο περιορισμένα δεδομένα, ενώ συνοδεύεται από ένα τέλος των 40 δολαρίων. Η αυστηροποίηση εντάσσεται στη στρατηγική ενίσχυσης της συνοριακής ασφάλειας, που έχει θέσει σε εφαρμογή η κυβέρνηση Τραμπ.

Οι ΗΠΑ προετοιμάζονται για αυξημένη τουριστική κίνηση μέσα στα επόμενα χρόνια, ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου το 2026 και των Ολυμπιακών Αγώνων, που θα λάβουν χώρα το 2028, στο Λος Άντζελες.

(#AD) Winos, y’all see this mess? 😩✈️ According to CBS News, Under Trump’s new plan, tourists from 42 countries gotta hand over 5 YEARS of their social media history just to step foot in the U.S.! 👀💻 Posts, comments, pics—everything under the microscope. Some folks saying it’s… pic.twitter.com/ltiL3LlVdg — Tasha K (@UNWINEWITHTASHA) December 11, 2025

Ήδη και μέσω προηγούμενων ρυθμίσεων, η κυβέρνηση Τραμπ απαιτούσε από όσους αιτούνται φοιτητικές ή εργασιακές βίζες (όπως η H1B) να δηλώνουν τους λογαριασμούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πηγή: CBS NEWS