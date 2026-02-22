Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απαίτησε από τη Netflix να απολύσει άμεσα την πρώην σύμβουλο εθνικής ασφάλειας, Σούζαν Ράις, από το διοικητικό συμβούλιο, προσθέτοντας ακόμη έναν πολιτικό πονοκέφαλο στην προσπάθεια της εταιρείας streaming να αποκτήσει βασικά περιουσιακά στοιχεία της Warner Bros Discovery.

«Να την απολύσει άμεσα»

«Το Netflix πρέπει να απολύσει την ρατσίστρια, αντι-τραμπική και παρανοϊκή Σούζαν Ράις ΑΜΕΣΑ, αλλιώς θα πληρώσει τις συνέπειες» έγραψε ο Τραμπ το βράδυ του Σαββάτου στην πλατφόρμα του, Truth Social, χαρακτηρίζοντας την πρώην κορυφαία σύμβουλο των κυβερνήσεων Ομπάμα και Μπάιντεν «πολιτικό πιόνι».

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

Τι είπε για τον Τραμπ η Ράις

Υπενθυμίζεται ότι σε πρόσφατη συνέντευξή της στο podcast του πρώην ομοσπονδιακού εισαγγελέα των ΗΠΑ Πριτ Μπαράρα, η Ράις δήλωσε ότι όταν οι Δημοκρατικοί επιστρέψουν στην εξουσία, δεν θα πρέπει να «συγχωρήσουν ή να ξεχάσουν» τις εταιρείες που «γονάτισαν» μπροστά στον Τραμπ. «Είτε είσαι δικηγορική εταιρεία, είτε πανεπιστήμιο, είτε μέσο ενημέρωσης, είτε μεγάλη εταιρεία, είτε Big Tech, πρέπει να παίζεις μακροπρόθεσμα και όχι αυτό το βραχυπρόθεσμο παιχνίδι που έχει αποδειχθεί τόσο επιζήμιο», ανέφερε.

Το μήνυμα του Τραμπ ήταν απάντηση σε ανάρτηση της συμμάχου του, Λόρα Λούμερ, η οποία επέκρινε τη Σούζαν Ράις και υποστήριξε ότι ο Τραμπ θα πρέπει να μπλοκάρει τη συμφωνία της Netflix με τη Warner. Η Λούμερ, διακτυακή περσόνα της Άκρας Δεξιάς, έχει ζητήσει την απομάκρυνση αρκετών υπηρεσιακών αξιωματούχων εθνικής ασφάλειας, τους οποίους θεωρεί μη πιστούς στον πρόεδρο ή στην ατζέντα του.

Η Netflix δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο, ενώ δεν κατέστη δυνατή η άμεση επικοινωνία με τη Ράις. Τα μηνύματα έρχονται σε μια ευαίσθητη περίοδο για την εταιρεία, η οποία προσπαθεί να ενισχύσει τις σχέσεις της με την κυβέρνηση Τραμπ.

Η συμφωνία ύψους 72 δισ. δολαρίων

Η εταιρεία έχει συμφωνία ύψους 72 δισ. δολαρίων για την εξαγορά των κινηματογραφικών και τηλεοπτικών στούντιο της Warner, καθώς και της πλατφόρμας streaming HBO Max, συμφωνία που απαιτεί έγκριση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Παράλληλα, επιδιώκει να αποκρούσει την Paramount, η οποία έχει ξεκινήσει επιθετική προσφορά για το σύνολο της Warner, συμπεριλαμβανομένης της μονάδας καλωδιακών δικτύων της, όπου ανήκουν τα CNN, TNT και άλλα κανάλια. Η προσφορά της Paramount αποτιμάται στα 77,9 δισ. δολάρια.

Την περασμένη εβδομάδα, η Warner συμφώνησε σε ένα επταήμερο παράθυρο διαπραγμάτευσης, ώστε η Paramount να καταθέσει μια «τελική και βελτιωμένη» προσφορά για την εταιρεία. Το παράθυρο αυτό λήγει τη Δευτέρα. Στη συνέχεια, η Netflix θα έχει το δικαίωμα να ισοφαρίσει οποιαδήποτε προσφορά.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης εξετάζει κατά πόσο η σχεδιαζόμενη συμφωνία Netflix – Warner θα μπορούσε να ενισχύσει υπερβολικά τη δεσπόζουσα θέση της Netflix στην αγορά ή να οδηγήσει σε μονοπωλιακές πρακτικές, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Σημειωνεται ότι η Ράις, πρώην πρέσβειρα των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη, υπηρέτησε στο διοικητικό συμβούλιο της Netflix από το 2018 έως το 2021 και επανεντάχθηκε το 2023. Προηγουμένως είχε διατελέσει γενική επίτροπος του Κέντρου Παραστατικών Τεχνών Τζον Φ. Κένεντι. Ο Τραμπ όρισε τον εαυτό του πρόεδρο του ιδρύματος της Ουάσινγκτον πέρυσι.