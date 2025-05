Οι Βρετανοί εισαγγελείς απήγγειλαν κατηγορίες για 7 σοβαρά αδικήματα στον 53χρονο άνδρα που «σόκαρε» το βράδυ της Δευτέρας (26/5) το Λίβερπουλ, όταν παρέσυρε με το αυτοκίνητό του πλήθος πεζών, φίλων των «reds» στην παρέλαση για την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος της Premier League.

Συγκεκριμένα ο 53χρονος θα τεθεί ενώπιον του δικαστηρίου, απολογούμενος για αδικήματα όπως επικίνδυνη οδήγηση, απόπειρα πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης με πρόθεση, πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης με πρόθεση και τραυματισμό με πρόθεση πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης.

Ο άνδρας, τον οποίο η Αστυνομία του Μέρσεϊσάιντ κατονόμασε ως Πολ Ντόιλ, δίνοντας τα στοιχεία του στη δημοσιότητα, συνελήφθη το βράδυ της Δευτέρας (26/5).

Paul Doyle, 53, the driver who ploughed into Liverpool fans has been charged with:

Dangerous driving.

Wounding with intent to cause GBH.

Attempted GBH.

Causing grievous bodily harm (GBH) with intent.

