Κοινά ναυτικά γυμνάσια πραγματοποίησαν την Κυριακή, 3 Αυγούστου, η Ρωσία και η Κίνα, οι οποίες επιχειρούν να ενισχύσουν τη στρατηγική συνεργασία τους. Οι ναυτικές ασκήσεις ξεκίνησαν στη Θάλασσα της Ιαπωνίας δύο 24ωρα μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι διέταξε να αναπτυχθούν δύο πυρηνικά υποβρύχια «στις κατάλληλες περιοχές», αντιδρώντας σε σχόλια του πρώην προέδρου της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ.

Ο Ρωσικός Στόλος του Ειρηνικού ανακοίνωσε ότι πολεμικά σκάφη του, μαζί με πλοία του πολεμικού ναυτικού της Κίνας, διεξάγουν ανθυποβρυχιακές ασκήσεις και βολές στη Θάλασσα της Ιαπωνίας, στο πλαίσιο προγραμματισμένων κοινών γυμνασίων.

Joint China-Russia naval exercises begin off Vladivostok

The China-Russia “Joint Sea-2025” drill entered the maritime exercise phase in the waters near Vladivostok of Russia’s far east on Sunday.

In the drill, formations of mixed Chinese and Russian naval vessels will conduct…

