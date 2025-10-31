Η αμερικανική διαστημική υπηρεσία NASA απάντησε με σαφήνεια στις δηλώσεις της Κιμ Καρντάσιαν, η οποία υποστήριξε ότι η ιστορική αποστολή του 1969 για την πρώτη προσεδάφιση του ανθρώπου στη Σελήνη ήταν… σκηνοθετημένη.

Η τηλεπερσόνα έκανε το σχόλιο στο τελευταίο επεισόδιο της εκπομπής «The Kardashians», όπου συνομιλώντας με τη Σάρα Πόλσον, εξέφρασε ανοιχτά την πεποίθηση της πως «η προσελήνωση δεν συνέβη ποτέ». Η Καρντάσιαν μάλιστα έδειξε στην ηθοποιό ένα απόσπασμα συνέντευξης του αστροναύτη Μπαζ Όλντριν, του δεύτερου ανθρώπου που περπάτησε Σελήνη μετά τον Νιλ Άρμστρονγκ, διαβάζοντας μια φράση που φέρεται να είπε ο ίδιος:

«Δεν υπήρξε τρομακτική στιγμή επειδή δεν συνέβη. Θα μπορούσε να ήταν τρομακτική, αλλά δεν ήταν επειδή δεν συνέβη».

Ωστόσο παραμένει ασαφές από ποιο άρθρο διάβαζε η Καρντάσιαν και αν η συγκεκριμένη δήλωση αποδίδεται πράγματι στον Όλντριν.

Σε επόμενο σημείο του επεισοδίου, η ριάλιτι σταρ παραδέχεται ότι «ασχολείται συχνά με θεωρίες συνωμοσίας» και επιμένει πως η προσελήνωση ήταν σκηνοθετημένη. «Το πιστεύω πως ήταν ψεύτικη. Έχω δει πολλά βίντεο που ο Μπαζ Όλντριν λέει ότι δεν έγινε ποτέ. Το λέει συνέχεια πλέον. Ίσως πρέπει να τον βρούμε», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η απάντηση της NASA δεν άργησε να έρθει. Ο εντεταλμένος διαχειριστής της υπηρεσίας, Σον Ντάφι, απάντησε μέσω της πλατφόρμας X, γράφοντας:

«Ναι, έχουμε πάει στη Σελήνη… έξι φορές!».

Ο Ντάφι, ο οποίος μάλιστα έκανε tag την Κιμ Καρντάσιαν στην ανάρτηση του, αξιοποίησε την ευκαιρία για να προωθήσει το τρέχον πρόγραμμα Artemis, με το οποίο η NASA σχεδιάζει να επιστρέψει στη Σελήνη υπό την ηγεσία του Ντόναλντ Τραμπ.

«Κερδίσαμε την τελευταία διαστημική κούρσα και θα κερδίσουμε και αυτή», πρόσθεσε.

Yes, @KimKardashian, we’ve been to the Moon before… 6 times! And even better: @NASAArtemis is going back under the leadership of @POTUS. We won the last space race and we will win this one too 🇺🇸🚀 🎥: Hulu pic.twitter.com/CkexEEPFSv — NASA Acting Administrator Sean Duffy (@SecDuffyNASA) October 30, 2025

Η Κιμ Καρντάσιαν, από την πλευρά της, απάντησε με εντελώς διαφορετική διάθεση, ρωτώντας για το διαστρικό αντικείμενο 3I/Atlas, το οποίο οι αστρονόμοι θεωρούν πως ίσως είναι ο αρχαιότερος κομήτης που έχει παρατηρηθεί:

«Περίμενε… ποιο είναι το “τσαγάκι” με το 3I Atlas;;;», έγραψε χιουμοριστικά.

Ο Ντάφι, διατηρώντας φιλικό τόνο, την προσκάλεσε να παρευρεθεί στο Kennedy Space Center για την εκτόξευση της αποστολής Artemis προς τη Σελήνη.

Great question!@NASA’s observations show that this is the third interstellar comet to pass through our solar system. No aliens. No threat to life here on Earth. 3 = the third

I = interstellar, meaning from beyond our solar system

ATLAS = discovered by our Asteroid… https://t.co/StDNRqvRCJ — NASA Acting Administrator Sean Duffy (@SecDuffyNASA) October 30, 2025

Παρά τις δεκαετίες επιστημονικών αποδείξεων, οι θεωρίες συνωμοσίας γύρω από το κατά πόσο οι άνθρωποι πάτησαν πραγματικά στο φεγγάρι εξακολουθούν να επιβιώνουν, ενισχυμένες μάλιστα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ωστόσο, όπως επισημαίνει το Ινστιτούτο Φυσικής,

«Κάθε επιχείρημα που ισχυρίζεται ότι η NASA πλαστογράφησε τις προσεληνώσεις έχει καταρριφθεί πλήρως».

Περισσότερο από μισό αιώνα μετά, το ιστορικό εκείνο βήμα του Νιλ Άρμστρονγκ παραμένει ένα από τα πιο τεκμηριωμένα επιτεύγματα της ανθρωπότητας, όσο κι αν οι θεωρίες του διαδικτύου προσπαθούν να το επισκιάσουν.

Eπιμέλεια: Αλ. Παπαδόπουλος

Με πληροφορίες από το BBC